Bode, despre ridicarea stării de urgență: „Vom anunţa noile măsuri pentru fiecare mod de transport”

Regulile ce vor fi instituite în transportul public de călători începând din 15 mai, când va fi ridicată starea de urgență, vor fi stabilite după discuţiile de vineri cu reprezentanţii sectorului, a anunțat, joi seară, ministrul Transporturilor, Lucian Bode.

Ministrul așteaptă și din partea Comisiei Europene un set de recomandări, care să fie aplicate de către toate statele membre.

„Noi am avut săptămâna trecută o reuniune a Consiliului de miniştri de transporturi din Uniunea Europeană. Toate statele membre au solicitat la unison o propunere din partea Comisiei Europene, un set de recomandări, astfel încât toate statele membre să le poată aplica unitar. Vă aduceţi aminte, în momentul în care am înregistrat acele blocaje la începutul crizei în ce priveşte transportul de marfă, a venit Comisia Europeană, în acord cu toate statele membre, şi am creat acele culoare verzi prin care transportul de marfă s-a putut desfăşura fără nicio problemă atât în tranzit, cât şi la nivel naţional. Credem că până pe data de 15 mai Comisia Europeană va veni cu un set de recomandări, pe care le vor aplica toate statele membre”, a spus el.

Lucian Bode a adăugat că România este însă pregătită să ia măsuri pentru fiecare mod de transport, inclusiv la metrou.

“Ne-am adresat Ministerului Afacerilor Interne, pentru a ne sprijini, pentru că la metrou mai întâi trebuie să ne asigurăm că accesul se face în condiţii de siguranţă, în staţii, de asemenea, se păstrează distanţa, iar noi venim cu maximum de trenuri posibil în această perioadă, astfel încât timpii de aşteptare să fie între două, trei minute, respectiv şase, şapte minute, funcţie de staţiile Metrorex. Vom anunţa în perioada următoare, în zilele următoare, măsurile concrete pe care le luăm pe fiecare mod de transport în parte”, a precizat ministrul Transporturilor.