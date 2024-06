Drumul Expres Arad-Oradea: 7 oferte la licitația pentru construirea lotului 1

CNAIR a primit 7 oferte la licitația pentru construirea primului lot al Drumului Expres (DEx) Arad-Oradea.

Valoarea estimată de CNAIR pentru cei 33,7 km ai lotului 1 este de 2,74 miliarde lei (fără TVA), iar ffinanţarea va fi asigurată din fonduri europene, prin Programul Transport.

Lucrarea trebuie finalizată în 24 de luni, iar pe traseul drumului expres vor fi realizate inclusiv 32 de poduri şi pasaje, între care unul de 727 metri, precum şi un drum de legături (5,3 km) între DN79 şi viitorul DEx Arad-Oradea, în dreptul localităţii Salonta.

Au depus oferte: Asocierea Antrepriza de Reparaţii şi Lucrări ARL Cluj (lider) – Construcţii Erbaşu (Romania); Asocierea Concelex (lider) – X-Way Infrastructure – Con a Operations – Dimex 2000 Company (Romania); Asocierea Duna Group Europa KFT – Duna NRG – Duna Construcţii RO – HE-DO Utepito KFT – Ing Service (Ungaria-Romania); Kolin Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret AS (Turcia); Asocierea Makyol Insaat Sanayi Turizm Ve Ticaret AS (lider) – Cengiz Insaat Sanayi Ve Ticaret AS (Turcia); Nurol Insaat Ve Ticaret AS (Turcia); Asocierea Precon Transilvania – Automagistral Pivden (Romania-Ucraina).

Întregul Drum Expres Arad-Oradea va avea 120,47 km, iar proiectul a fost împărţit în 3 loturi distincte: Lotul 1 (33,7 km), la care se adaugă drumul de legătură la DN79-Salonta (5,3 km), Lotul 2 (39,7 km), cu drumul de legătură până la graniţa cu Ungaria (10 km), Lotul 3 (47,07 km), plus drumul de legatură cu zona industrială Arad Vest (2,9 km).