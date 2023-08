Grindeanu: „Reziliem contractul pentru drumul de legătură dintre A1-DN69”. Amenințări și pentru Centura Zalău

Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunţat marți, în timpul unei inspecții pe șantier la Timişoara, rezilierea contractului pentru drumul de legătură dintre Autostrada A1 şi DN69 (zona Sânandrei).

Grindeanu s-a declarat nemulţumit de mobilizarea antreprenorului italian: „Am constatat că mobilizarea constructorului este foarte slabă: progresul fizic realizat în anul 2023 este de doar 4%. Aş vrea ca această reziliere să fie considerată un exemplu de «Aşa nu!» în relaţia dintre antreprenori şi statul român”.

Ministrul Transporturilor a precizat că va dura aproximativ şase luni până la desemnarea un nou constructor.

Sorin Grindeanu a sarătat că nu îşi doreşte „rezilieri de contracte, tocmai pentru că procedurile se prelungesc şi lucrările sunt întârziate”.

Amenințări cu rezilierea și la Centura Zalău

Ministrul a vizitat și alte lucrări de infrastructură aflate în lucru, la Sălaj, Bihor şi Arad.După o vizită pe şantierul tronsonului II al centurii ocolitoare a Zalăului, Sorin Grindeanu a amenințat și aici cu rezilierea contractului. El a declarat că „termenul realist de finalizare a proiectului este la jumătatea anului viitor, studiul actual al lucrărilor fiind de circa 60%”.

Sorin Grindeanu a precizat că una din problemele proiectului este faptul că antreprenorul chinez este asociat cu o companie românească, ce nu doreşte să îşi dea acordul pentru solicitarea de actualizare a preţurilor, conform Ordonanţei 64 din mai 2022.

„Aici e vorba de o asociere într-o companie chineză şi o companie din România, această companie din România fiind de un procent undeva sub 1%. În acest moment stadiul lucrărilor este undeva peste 50%, poate chiar spre 60%. Aşa cum ştiţi, pe toate lucrările din România noi am aplicat Ordonanţa 64 prin care se actualizează preţurilor materialelor. Ştiţi că datorită pandemiei, datorită războiului din Ucraina, preţurile au explodat. (…) Surprinzător, pe această centură de la Zalău, această Ordonanţă 64 nu se poate aplica, ceea ce duce la pierderi de câteva zeci de milioane. Noi dorim legal să putem să aplicăm această Ordonanţă 64. Dar acest lucru este este blocat în acest moment. Din ce-mi spun colegii mei, care ştiu foarte bine situaţia, această companie românească care, deşi e sub 1%, are un fel, nu mă feresc să spun, că nu e altceva decât ceea ce spun, un soi de şantaj asupra companiei mari”, a explicat el.

Ministrul Transporturilor a atenţionat pe această cale compania românească să nu folosească această pârghie, pentru a avea beneficii mai mari decât ar merita: „N-aş vrea să înţeleagă compania chineză că acum poate să stea la plajă, că şi aşa suntem într-o perioadă în care e cald şi să înţeleagă foarte bine că trebuie să continue şi să-şi facă treaba şi să respecte termenele, fiindcă astăzi, când vorbim, da, nu e o soluţie rezilierea. Asta nu înseamnă că dacă ne culcăm pe o ureche, nu se va întâmpla acest lucru. Asta e ca şi atenţionare şi e normală atenţionarea”.

Contractul de finanţare pentru proiectul „Varianta de ocolire a municipiului Zalău, etapa 2, între DN1F, km 79+625-DJ 191C” a fost semnat în 27 octombrie 2020 prin Programul Operaţional Infrastructura Mare 2014-2020. Constructorul este asocierea Synohidro Corporation Limited, din China, şi Good Prod, din România, iar preţul, de 185,5 milioane de lei, fără TVA.

Șoseaua de centură va avea lungimea de 5,535 km, iar obiectul contractului include proiectarea şi execuţia inclusiv a cinci viaducte şi două poduri, precum şi a intersecţiilor giratorii cu DN1F şi cu DJ 191C.