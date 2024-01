Ieftinuarie 2024 la Vola.ro: Cele mai mici preturi din an la biletele de avion

Ieftinuarie 2024 la Vola.ro aduce cele mai mici prețuri din an la biletele de avion. Zboruri începând de la 27 de euro spre Italia, Belgia, Franța și Germania

Ieftinuarie 2024. Printre zborurile cu cele mai accesibile tarife se numără: Timișoara – Milano și București – Bruxelles, cu bilete de la 27 de euro, Cluj-Napoca – Viena, București – Veneția, București – Bologna, cu bilete de la 28 de euro, Timișoara – Frankfurt și Cluj-Napoca – Londra, cu bilete de la 29 de euro.

În cadrul campaniei, Vola pune în joc premii de peste 85.000 de euro care constau în vouchere între 10 și 100 de euro oferite fiecărui al 5-lea client de pe platformă.

Ieftinuarie este deja considerat Black Friday-ul călătoriilor cu avionul, fiind cea mai ieftină lună pentru a achiziționa bilete pentru întregul an, inclusiv pentru sezonul estival, când, de regulă, tarifele cresc considerabil.

Vola.ro derulează pentru al șaselea an campania Ieftinuarie, cea mai așteptată perioadă pentru clienții agenția de turism online, campania care le aduce acestora cele mai mici prețuri din an la biletele de avion. Altfel spus, dacă aveți planuri de călătorie, puteți face încă de pe-acum și o substanțială economie de buget, rezervând zboruri la tarife accesibile pentru întregul an.

Mai mult decât atât, Vola.ro anunță în premieră o surpriză pentru cei care achiziționează bilete de avion de Ieftinuarie: fiecare al cincilea client e câștigător. Vola pune în joc premii de peste 85.000 de euro care constau în vouchere între 10 și 100 de euro, ce pot fi utilizate la cumpărarea unor bilete de avion sau servicii pe platformă. De asemenea, există și o loterie la final de campanie, iar marele premiu este de 5.000 de euro.

Bilete de la 27 de euro spre Italia, Belgia, Franța și Germania

Două dintre cele mai mari companii aeriene low cost au avut deja promoții de început de an, însă urmează oferte și din partea celorlalte, alături de cele de linie. Astfel, în Ieftinuarie, cele mai ieftine destinații cu plecare din România sunt orașele europene, alese frecvent de români pentru vacanțe și călătorii de afaceri, cât și pentru ocazionalele vizite ale prietenilor și ale rudelor. Printre zborurile cu cele mai accesibile tarife se numără: Timișoara-Milano și București-Bruxelles, cu bilete de la 27 de euro, Cluj Napoca-Viena, București-Veneția, București-Bologna, cu bilete de la 28 de euro, Timișoara-Frankfurt și Cluj Napoca-Londra, cu bilete de la 29 de euro.

Vola.ro pune în joc și numeroase oferte sub 50 de euro: Cluj Napoca-Berlin, București-Roma, București-Salonic, de la 31 de euro, București-Nisa, de la 32 de euro, București-Malta, de la 34 de euro, București-Napoli și București-Atena, de la 37 de euro, București-Catania, de la 40 de euro. Pentru cele ma-Barcelona și București-Madrid, de la 58 de euro, Cluj Napoca-Lisabona, de la 68 de euro, București-Sevilla, de la 77 de euro, București-Antalya, de la 91 de euro.

Mai mult decât atât, sunt și câteva destinații mai puțin populare în rândul turiștilor, dar spre care există zboruri la prețuri accesibile de Ieftinuarie, astfel că pot fi o idee bună pentru cei care doresc să exploreze locuri noi: București-Tirana, zboruri de la 27 de euro, Cluj Napoca-Basel, zboruri de la 32 de euro, București-Lyon, zboruri de la 34 de euro, București-Oslo, zboruri de la 41 de euro, Cluj Napoca-Alicante, zboruri de la 64 de euro, București-Sevilla, zboruri de la 77 de euro.

Prețurile pentru biletele achiziționate de Ieftinuarie sunt, în medie, cu până la 60% mai ieftine decât prețurile medii ale biletelor în restul anului.

Beneficiile zborurilor rezervate în campania Ieftinuarie

Ieftinuarie este deja considerat Black Friday-ul călătoriilor cu avionul, fiind cea mai ieftină lună pentru a achiziționa bilete pentru întregul an, inclusiv pentru sezonul estival, când, de regulă, tarifele cresc considerabil. De altfel, călătorii pot profita din plin de prețurile reduse din ianuarie, pentru că, indiferent de schimbările care apar, fie din dorința pasagerilor sau determinate de factori externi, cu Vola.ro sunt acoperiți în orice situație.

Cu Vola, călătoriile sunt mult mai sigure datorită produselor Flex, care permite anularea sau reprogramarea în mod voluntar a călătoriei cu 24 de ore înainte de plecare cu garanția de a primi 90% din contravaloarea rezervării sau reprogramarea zborului în limita valorii inițiale a biletului, și Trip Protect, care asigură continuarea călătoriei prin găsirea unor alternative rapide de zbor la destinație, în cazul în care zborul pasagerului e anulat sau întârziat prea mult. Ambele servicii pot fi adăugate înainte de finalizarea rezervării.

Despre Vola.ro

În 2023, Vola a fost desemnata printr-un studiu Reveal Marketing drept cea mai cunoscuta, utilizata si cea mai recomandata agentie de turism online din Romania. Compania a avut, inca de la infiintare, o dinamica exploziva, atat ca cifra de afaceri, cat si ca numar de angajati si clienti. Vola.ro deserveste persoane fizice sau companii, oferind servicii complete de turism: bilete de avion, hoteluri, asigurari medicale de calatorie si servicii de rent-a-car.

In ultimii ani, strategia Vola.ro s-a indreptat spre dezvoltarea unor servicii de calatorie unice, de tip fintech, menite sa protejeze clientii de incertitudinea din jurul calatoriilor. Fast Refund, trip Protect, Flex sunt produsele care permit recuperarea banilor in diferite situatii.

De asemenea, Vola.ro este prima companie din Romania care a fost clasata pe primul loc, pentru trei ani consecutivi, in topul Deloitte technology Fast 50, in Europa Centrala. In 2015, Vola.ro a primit o investitie de 5 milioane de euro din partea 3ts Capital Partners, acelasi fond care a mai investit in Romania in Elefant.ro, InternetCorp, Zoot si Vector Watch.