Peste 15,3 milioane de autoturisme noi, înmatriculate în UE în 2019

În Uniunea Europeană (UE) au fost înmatriculate, în anul 2019, 15.340.188 de autoturisme noi, reprezentând o crestere cu 1,2% față de 2018, potrivit ZIUA CARGO, pe baza datelor comunicate de Asociația Constructorilor de Automobile din România (ACAROM), membră a ACEA.

În luna decembrie 2019, numărul înmatriculărilor a crescut cu 21,7% comparativ cu decembrie 2018, atingând un nivel de 1.215.076 unități.

În 2019:

– au fost inregistrate cresteri ale inmatricularilor de autoturisme noi in: Germania (+5%), Franta (+1.9%), Italia (+0.3%), in timp ce Marea Britanie (-2.4%) si Spania (-4.8%), au fost inregistrate scaderi ale inmatricularilor de autoturisme noi.

– volumul total al autoturismelor inmatriculate in UE a fost de .

– Romania se situeaza pe pozitia 14 in UE, cu un volum de 161.562 autoturisme noi inmatriculate, inregistrand a doua cea mai mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din UE, de +23.4% comparativ cu 2018.

– In ceea ce priveste constructorii de automobile, cele mai multe autoturisme noi inmatriculate in total Europa sunt reprezentate de grupul VW cu 3.866.779 unitati, in crestere cu +3.3%, urmate de grupul PSA cu 2,467.258 unitati, in scadere cu –1.3% si de Grupul Renault cu 1,654.887 unitati, in crestere cu +0.9% (din care DACIA: 581.543 unitati, o crestere de +10.1% fata de 2018 ). Autoturismele marca Ford au reprezentat in 2019 un numar de 965.070 unitati noi inmatriculate, in scadere cu -1.5% fata de 2018.