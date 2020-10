Transportatorii rutieri de mărfuri și pasageri, nemulțumiți de Guvernul Orban

Transportatorii rutieri de mărfuri și de pasageri se confruntă, de la o zi la alta, cu o înrăutățire a situației operaționale, cauzate pe de o parte de contextul economic și social, dar și mai grav, de modul în care autoritățiile înțeleg să abordeze diverse măsuri legislative, reclamă Federația Operatorilor Români de Transport (FORT).

Iată precizăritle, în comunicatul transmis ZIUA CARGO:

„În cazul transportatorilor de mărfuri, controalele ANAF fac ravagii în toată țara, ca urmare a interpretării diurnei ca venit salarial și a impunerii aferente ultimilor cinci ani de activitate.

Ministerul Finanțelor publice încă nu a clarificat aspectele legale discutate, în luna septembrie, cu reprezentanții transportatorilor.

De aceeasi abordare din partea ANAF se lovesc si transportatorii de pasageri, obligati prin lege sa ofere reducere de 50% pentru pensionarii ce se deplaseaza intre localitati la nivel national, caz in care le este impus, de catre angajatii de la Finante, sa inregistreze, la zi, o taxa pe valoarea adaugata – TVA – aferenta contravalorii calatoriilor acestei categorii sociale, incasate insa la cateva luni distanta de momentul prestarii serviciului.

Transportul gratuit al elevilor – haos total…

Nici transportatorii, nici unitatile de invatamant sau Consiliile Judetene nu au reusit sa inteleaga cum se aplica si cum se deconteaza corect transportul gratuit al elevilor.

In anumite judete nu exista contracte incheiate intre transportatori si CJ-uri, iar acolo unde s-au incheiat, au luat forma unor contracte de servicii publice ce trebuiau sa aiba in spate proceduri competitive de atribuire si nicidecum aplicarea unei hotararii de Guvern ce viza strict transportul gratuit al elevilor.

Cea mai mare problema ramane aceea a incasarii de catre transportatori a contravalorii abonamentelor emise, deoarece multe unitati de invatamant, in interpretarea actului normativ, au anuntat ca nu vor deconta decat contravaloarea transporturilor efectuate in zilele in care elevul s-a prezentat la unitatea de invatamant.

Iata cum, transportatorul se transforma in detectiv particular in incercarea disperata de a incasa contravaloarea abonamentelor.

Federatia Operatorilor Romani de Transport – FORT a tras nenumarate semnale de alarma pe aceste teme insa fara rezultat pana in prezent.

In plus, raspunsul Ministerului Dezvoltarii la ultima adresa oficiala a FORT este socant: „…MLPDA nu are competenta de a acorda consultanta juridica persoanelor fizice sau juridice si nici de a formula interpretari ale actelor normative…”

FORT solicita public Ministerului Finantelor, Ministerului Dezvoltarii si Ministerului Educatiei sa lamureasca urgent situatiile prezentate si sa simplifice/clarifice actele normative de impact”.