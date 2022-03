Jurnalistă arestată pentru mesajul afișat la cea mai mare televiziune din Rusia: „Opriți războiul! Nu credeți propaganda!”

UPDATE: Jurnalista Marina Ovsianikova a anunțat că a fost plasată în arest la domiciliu. „Oricare ar fi consecințele, nu regret ce am făcut, chiar dacă risc închisoare de la 5 la 10 ani”, a scris ea, marți, pe Twitter.

Amintim că peste 5.000 de persoane au fost arestate la protestele anti-război din Rusia.

Marina Ovsianikova, editor la Pervîi Canal (Channel One), post național de televiziune controlat de statul rus, a fost arestată după ce a intrat în studio în timpul unui jurnal de știri și a afișat un banner pe care scria „Opriți războiul! Nu credeți propaganda! Aici sunteți mințiți”.

Pentru gestul său, jurnalista, care este mamă a doi copii, riscă între 5 ani și 10 ani de închisoare, fiind acuzată de „huliganism”.

Pe internet circulă un video înregistrat de Marina înainte de a intra în direct în studioul știrilor:

„Ce se petrece acum în Ucraina e o crimă. Iar Rusia e strat agresor. Iar cel care face asta este un singur om, Vladimir Putin.

Tatăl meu e ucrainean, mama mea e rusoaică. Iar ei niciodată nu au fost dușmani.

Acest colier de la gâtul meu este un simbol că Rusia trebuie să oprească imediat războiul fratricid.

Din păcate, în ultimii ani am lucrat la Pervîi Kanal (Canalul 1). Și mi-e rușine că am făcut asta, că am făcut propagandă, că am zombificat poporul rus.

Am tăcut în 2014, când a început.

Am tăcut la mitinguri, când a fost otrăvit Navalnîi, noi pur și simplu am privit în tăcere acest regim anti-om.

Încă 10 generații de-ale noastre de acum înainte nu vor spăla această rușine, acest război fratricid”.