Gunoi neridicat în Sectorul 1. Clotilde Armand îi cere prefectului să declare stare de alertă

Primarul Clotilde Armand îi cere prefectului Capitalei, Alin Stoica (USR PLUS), să declare stare de alertă în Sectorul 1, din cauza refuzului firmei Romprest de a ridica gunoiul de pe străzi.

Clotilde Armand a încercat, joi, să obțină de la Consiliul Local al sectorului 1 acceptul pentru a rezilia contractul, însă consilierii au refuzat.

Vineri, ea a solicitat declararea stării de alertă „din cauza situaţiei sanitare de pe raza teritorială a Sectorului 1 cauzată de şantajul şi suspendarea colectării gunoiului de către operatorul de salubritate!.

„În paralel, am purtat discuţii cu firmele de sortare a gunoiului din Sectorul 1 şi am ajuns la un acord. Am aflat că staţiile de sortare şi-au redeschis porţile începând de astăzi dimineaţă pentru a primi gunoiul colectat de Romprest. Aceste staţii erau închise din cauza neachitării de către compania Romprest a facturilor datorate în ciuda plăţilor făcute de Primăria Sectorului 1″, a transmis Clotilde Armand, într-un comunicat.

Edilul acuză PNL, într-o scrisoare către locuitorii sectorului:

„Dragi locuitori ai Sectorului 1,

Compania adusă de un fost primar liberal (Andrei Chiliman, judecat în prezent pentru corupție – n.r.) pentru o perioadă de peste 20 de ani și apărată de avocații liberali în Consiliul Local al Sector 1 (în ciuda Deciziei Curții de Conturi a României de recuperare a prejudiciului de peste 100 de milioane de lei, în ciuda raportului ANRSC care ne zice foarte clar să recuperăm banii plătiți ilegal de primarul pesedist) nu și-a plătit datoriile către furnizori. Cu toate că a primit bani de la Primărie pentru asta. Și furnizorii refuză acum să mai primească gunoiul adus de compania aceasta”.

Pentru ca Romprest să fie amendată și de Poliția Locală, nu numai de Agenția de Mediu, Clotilde Armand i-a rugat pe cetăţeni să sune la Poliţia Locală Sector 1 şi să continue să reclame neridicarea gunoiului.

„Este foarte important acest lucru. O să vă explic mai târziu de ce. Ştiu că nu este cea mai confortabilă situaţie: vă citesc mesajele, umblu zilnic în sector şi văd cu ochii mei ce se întâmplă. Dar de asta suntem noi aici. Să rezolvăm problemele. Acest episod negru din istoria Sectorului 1 cauzat de politicieni corupţi şi mafia gunoaielor va lua curând sfârşit. Vă promit”, a precizat Clotilde Armand.