Iminentă intrare a Capitalei în scenariul roșu, cu școlile închise și masca obligatorie în spațiile deschise

Autoritățile din București se pregătesc, cu o zi întârziere, să declanșeze scenariul roșu, cu toate școlile închise și purtarea obligatorie a măștii în toate spațiile deschise.

În acest sens, Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă se va întruni la ora 15.00, la două ore după ce Grupul de comunicare strategică va anunța câte cazuri de infectări au fost înregistrate în ultimele 24 de ore.

Duminică, în Bucureşti s-a depăşit pragul de 3 cazuri de coronavirus la mia de locuitori. Însă autoritățile, bugetare, au așteptat să vină ziua de luni, lucrătoare, pentru a pune în aplicare restricțiile impuse prin cea mai recentă Hotărâre de Guvern.

De altfel, prefectul Capitalei, Gheorghe Cojanu, habar n-avea de noile cifre. El a fost contactat de două ori de jurnaliștii de la Digi 24, iar de fiecare dată nu a știut să spună câte cazuri au fost raportate de Grupul de comunicare strategică. Prima dată, Cojanu a spus că se află la cumpărături, iar a doua oară, a invocat faptul că pe el nu l-a anunțat nimeni câte cazuri noi de coronavirus au fost confirmate în ultimele 24 de ore.

Comitet de urgență și nu prea

„Mâine (luni – n.r.) se întruneşte Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, după cum ştiţi el se reuneşte în 48 de ore de la momentul anunţului. Mâine ne vom reuni, vom lua măsurile pe care le-a amintit şi domnul prim ministru; măsurile nu sunt blânde, se poartă masca şi în spaţii deschise şi în spaţii închise, se închid activităţile restaurantelor, cafenelelor, tuturor unităţilor de alimentaţie publică, spectacole, jocuri de noroc, toate măsurile se vor lua mâine”, a spus Cojanu, duminică seară, la Digi 24.

El a adăugat că decizia cu privire la închiderea sau nu a şcolilor o vor lua Ministerul Educaţiei şi Ministerul Sănătăţii, iar Comitetul pentru Situaţii de Urgenţă decide doar „inserarea într-un scenariu sau altul, galben sau roşu”.

Întrebat dacă, în cazul în care luni se raportează pentru Bucureşti o rată de infectări sub trei la mia de locuitori, se mai iau aceste măsuri, Cojanu a răspuns: „Dacă vedem o incidenţă sub trei nu mai luăm măsuri, dar trebuie să informăm, iar Comitetul să fie de acord că nu mai putem lua măsuri pe care să le anulăm în câteva ore. (…) Evident, noi am pus această problemă şi am spus, Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă va fi convocat oricum. Dacă va scădea rata de incidenţă sub trei, noi tot trebuie să convocăm Comitetul Municipal pentru Situaţii de Urgenţă, că aşa ne impune legea, îl informăm că a fost astăzi 3,02 şi ne gândim dacă trebuie să luăm măsuri pe care în aceeaşi şedinţă să le anulăm”.

Orban nu e deranjat că prefectul încalcă Hotărârea de Guvern

Premierul Ludovic Orban nu s-a arătat deranjat de faptul că prefectul Capitalei, numit chiar de el, încalcă Hotărârea de Guvern. Orban a declarat că toate școlile vor fi închise, începând de luni.

El i-a găsit o scuză prefectului: „Intrarea în vigoare a măsurilor se face după ce Comitetul va face constatarea depășirii pragului. Prevederile legale au stabilit un termen de 24 de ore de stabilire a datelor de la DSP către Prefectură și 24 de ore de către Prefectură”.

„Trebuie făcută încă o dată o analiză a tuturor centrelor de diagnosticare, o analiză referitoare la focare, pentru că din indicele respectiv se scad cazurile din focare”, a declarat Ludovic Orban, duminică seară, la B1TV.

Restricțiile, decise încă de miercurea trecută

Prin Hotărârea de Guvern prin care a fost prelungită starea de alertă până la 14 noiembrie s-a stabilit că, în zonele în care incidența cazurilor de COVID depășește 3 la mie, purtarea măștii devine obligatorie în toate spațiile deschise, iar școlile se închid și cursurile vor avea loc exclusiv online. Totodată, va fi oprită activitatea teatrelor, cinematografelor, precum și a restaurantelor.

Iată toate interdicțiile:

Obligativitatea măștii de protecție în toate spațiile deschise: Se consideră necesară instituirea obligației purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul şi gura, în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise.

Închiderea cinematografelor și interzicerea concertelor și spectacolelor: În condițiile pct. 16 organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județe/localități este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Închiderea restaurantelor și cafenelelor la interior: Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, se desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.

Restaurantele și cafenelele din hoteluri și pensiuni funcționează doar la 30% din capacitate și deservesc exclusiv clienții cazați acolo: Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, se desfășoară fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 06.00-23.00, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile.

Închiderea sălilor de jocuri de noroc: Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală de 1,5/1.000 de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori.