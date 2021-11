Marius Manole îi returnează lui Iohannis Ordinul „Meritul Cultural”: Pentru mine este un trădător

Actorul Marius Manole, cunoscut nu numai pentru performanțele din rolurile sale, ci și în calitate de activist, anunță că returnează Cotroceniului Ordinul „Meritul Cultural”, primit în anul 2016 de la președintelui Klaus Iohannis – pe care îl consideră acum un „trădător”.

Mesajul lui Marius Manole, postat pe Facebook, alături de medalia primită:

„Am decis să înapoiez decorația Ordinul Meritul Cultural în grad de Cavaler, cu care am fost decorat în 2016 la Palatul Cotroceni, din partea Președintelui României.

Am stat în Piața Victoriei în frig, în ploaie pentru a apara justiția și democrația. Cand a plecat Dragnea iarăși am crezut ca am invins. Ghinion, propriul nostru președinte urma să ne facă cel mai mare rau.

Omul în care am crezut, pentru care am luptat. Acum PSD intră în Guvern pe ușa din față, pe covorul roșu. De

asemenea, VREA SA PREIA ȘI SEFIA COMISIEI JURIDICE DIN CAMERA DEPUTATILOR, cu alte cuvinte să refacă comisia Nicolicea& Iordache, de aceasta data chiar cu PNL. Totul sub oblăduirea președintelui Iohannis. Halucinant, nu?