O nouă ședință cu scandal la Sectorul 1 pe tema gunoaielor. Se înființează Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI)

Miercuri a avut loc o nouă ședință cu scandal la Primăria Sectorul 1 București, pe tema gunoaielor, după ce doi consilieri PSD au chemat Poliția.

De data aceasta, edilul Clotilde Armand i-a invitat la discuții pe ministrul Mediului, Tanczos Barna, pe șeful Agenției Naționale pentru Mediu, pe comisarul Gărzii Naționale de Mediu, pe prefectul Capitalei, pe primarul general Nicușor Dan și pe primarii de sector.

La finalul ședinței, primarul Clotilde Armand a declarat: „Am convenit să înființăm cât mai repede Asociația de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) pentru Gestionarea Integrată a Deșeurilor București. În cadrul asociaței, ne propunem demararea de urgență a proiectelor de înființare a unui nou depozit ecologic pentru deșeuri nepericuloase ce va deservi Bucureștiul, precum și a unor stații de tratare a deșeurilor,” a declarat Clotilde Armand.

Potrivit acesteia, în acest moment, Capitala nu prea mai are unde să arunce gunoiul pentru că principala groapă de gunoi a fost închisă.

„Primăria Municipiului București a găsit alt operator și trebuie actualizate condițiile de operare. Sectorul 1 este direct afectat din această cauză. Criza din Sectorul 1 se poate repeta oricând în alte sectoare și nu cred că își dorește nimeni asta. Vedeți pe străzile din București foarte mult gunoi provenind din construcții sau șantiere care nu este ridicat, coșuri de gunoi stradale pline. Chiar dacă acest lucru este interzis de regulamentul de salubrizare, unii operatori aleg să fie mai presus de lege. Noi facem eforturi zilnice să evităm ca orașul nostru să devină un focar de infecție și facem un apel către toate companiile de salubrizare, sortare și tratare a deșeurilor să nu șantajeze în niciun fel autoritățile publice. Este un moment critic pe care îl vom putea depăși împreună”, a precizat Clotilde Armand.

UPDATE. Criza gunoiului din Sectorul 1 se poate repeta oricând în alte sectoare ale Capitalei, a scris pe Facebook Clotilde Armand.

Ministrul Mediului: „Capitala este captivă”

Ministrul Tánczos Barna a declarat:

„Există o singură locație autorizată din punct de vedere al mediului unde se pot depozita deșeurile și ministerul va analiza posibilitatea oferirii unor alternative pentru a putea depozita deșeurile și în alte județe în cazul în care pe acele locații autorizate și aprobate din punct de vedere al mediului există această posibilitate. Celelalte detalii vă vor fi oferite de către domnii primari, de către doamna primar și de domnul primar general. Am discutat despre ADI, despre planul comun al celor șase sectoare și al Primăriei Generale în ceea ce privește abordările pe termen mediu și lung. Văd în sfârșit o aplecare serioasă asupra acestor probleme și o intenție sigură, clară, serioasă din partea acestor UAT-uri pentru a rezolva problemele.

Prefectul Alin Stoica: „Primul pas este constituirea ADI”

Alin Stoica, prefectul Capitalei, a explicat că au fost discutate aproape toate punctele de blocaj și că sunt soluții pentru toate.

„Primul pas este constituirea ADI-ului pe București, primarul general cu primarii de sectoare au decis deja lucrul acesta, se va întâmpla într-un termen foarte scurt, după care toate demersurile vor fi făcute pe ADI, acesta fiind cadrul pe care se pot atrage și fonduri. Există sprijinul Guvernului pentru modificări legislative necesare pentru a rezolva o bună parte din blocajele care sunt astăzi și, cu siguranță, soluțiile tehnice urmează ADI-ul ar trebui ca în august să fie înființat”.

Nicușor Dan: „Trebuie să constituim ADI pentru a accesa bani europeni”

La rândul său, primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, a spus: „În primul rând pentru a accesa bani europeni trebuie să facem un ADI, o Asociație de Dezvoltare Intracomunitară. Am agreat lucrul acesta de mai mult timp. Suntem în procedură, în sensul că cinci sectoare au dat niște hotărâri de consiliu preliminare. Am agreat că Sectorul 1 să dea săptămâna aceasta hotărâre, iar Consiliul General va da hotărârea în ședința pe care o s-o avem pe 19 iulie, lunea viitoare, urmând ca după aceea sectoarele să dea din nou o hotărâre de consiliu. Din păcate, aceasta este procedura prevăzută de Codul Administrativ. Deci, în luna august vom avea un ADI prin care și Primăria Generală și primăriile de sector vor putea să acceseze bani europeni pentru deșeuri”.

Cea de-a doua chestiune discutată a fost cea privind operatorii care depozitează deșeuri.

„Avem un singur operator care depozitează deșeuri, adică o singură groapă de gunoi în București la care primăriile de sector merg fiecare dintre ele. Din cauza aceasta, prețul este nesustenabil pentru primăriile de sector. Prețul cerut este undeva la puțin peste 40 de euro pe tona de deșeuri. Prețurile variază foarte mult în țară. Cel mai mic este undeva la 15 euro și care ar trebui să fie prețul real rezultă dintr-o fișă de fundamentare cu care operatorul vine și pe care autoritatea care reglementează, în cazul nostru, Consiliul General, trebuie să o aprobe”, a mai afirmat primarul general.