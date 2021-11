O profesoară a murit chiar în unitatea de învățământ unde preda; dosar penal

O profesoară a murit, luni, chiar la unitatea de învăţământ din Câmpulung Muscel unde preda. Criminaliștii au deschis un dosar penal în acest caz.

Colegii femeii au sunat la 112, dar echipajul de pe Ambulanță nu i-a mai putut salva viața.

Precizările Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Argeş:

„În această dimineaţă (…), poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Câmpulung au fost sesizaţi, prin SNUAU 112, despre faptul că o femeie de 60 de ani, cadru didactic la un Centru Şcolar din Câmpulung Muscel, a acuzat o stare de rău, în urma căreia a intrat în stare de inconştienţă.

La faţa locului s-a deplasat un echipaj medical, care a efectuat manevre de resuscitare, conform protocolului, însă din păcate fără rezultat, fiind constatat decesul.

Poliţiştii de investigaţii criminale efectuează cercetări în acest caz, pentru stabilirea împrejurărilor în care a survenit decesul şi luarea măsurilor legale care se impun.

Cauzele decesului vor fi stabilite în urma efectuării autopsiei, pentru asigurarea cadrului legal necesar verificărilor fiind întocmit dosar penal conform art. 192 din Codul Penal”.

