Primăria Capitalei a suspendat autorizaţiile de funcţionare pentru terasele din Herăstrău care au făcut petrecere

Primăria Capitalei a suspendat autorizaţia de funcţionare pentru cele două restaurante din Herăstrău pe terasele cărora patronii au făcut petrecere pentru zeci de tineri, cărora le-au vândut mâncare în sistem „take to go” și le-au adus un DJ să danseze.

Evident, tinerii nu au respectat regulile de distanțare și nici nu aveau măști de protecție.

După semnalările de pe Facebook, polițiștii s-au deplasat la fața locului și le-au cerut acestora să respecte distanța, astfel că în scurt timp petrecerea s-a încheiat.

Viceprimarul Capitalei, Aurelian Bădulescu a declarat că aceste unităţi de alimentație publică nu puteau să comercializeze în regim de take away, deoarece nu erau autorizate să vândă mâncare la pachet.

„Le-am suspendat autorizaţia de funcţionare pentru terasă, deci nu mai pot desfăşura activităţi afară din restaurant, ca să nu mai spună că dânşii au vândut take away. Ce take away? Ele nu sunt autorizate să vândă mâncare la pachet. Aceste două localuri sunt autorizate pentru vânzarea de alimente în salon sau pe terasă. Conform ordonanţei guvernului, raportat la starea de alertă, nu aveau voie să deschidă aceste puncte de vânzare. (…) Odată cu terminarea stării de alertă, de drept, autorizaţia va fi validă. (…) Dar dacă luni sau marţi intră proiectul de lege care reglementează deschiderea teraselor, tot de drept, ea este validă, dar cu respectarea condiţiilor care vor fi stabilite de Ministerul de Interne şi de Ministerul Sănătăţii”, a declarat Bădulescu, pentru Agerpres.