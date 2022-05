ANAF scoate la concurs 260 de posturi în București. Heiuș le promite recompense suplimentare inspectorilor

Noul șef al ANAF, Lucian Heiuș, vrea să întinerească personalul instituției, despre care spune că nu a mai fost împrospătat de 5 ani, astfel că scoate la concurs 260 de posturi, decamdată pentru structura centrală (16 iunie) și DGRFP București (14 iunie), urmând să fie organizate și în regiuni din țară.

Totodată, Heiuș promite că le va acorda recompense suplimentare inspectorilor care aduc sume „spectaculoase” la bugetul de stat.

„Știți care-i salariul net maxim pe care poate să-l ia în ANAF un inspector astăzi? 6.200 de lei. Atât primesc toți cei care ajung consilier superior la ultima treaptă. Și acești oameni stabilesc decizii de impunere poate de milioane de euro, luptându-se cu avocați foarte bine plătiți. (…) Un asistent are 3.600 de lei net, iar un director ANAF are vreo 9.600 de lei net. (…) Am discutat cu domnul ministru (Adrian Câciu – n.r.) și cu domnul premier (Nicolae Ciucă] – n.r.) — un fond de premiere, o posibilitate ca cei care obțin niște rezultate extraordinare, cei care aduc sume spectaculoase să poată fi cumva recompensați suplimentar. Astăzi nu există o formă legală să se întâmple acest lucru. Nu știu dacă va fi mâine, dar într-o anumită perioadă rezonabilă eu cred că se poate ajunge ca salariul unui funcționar să aibă o cotă fixă și o cotă variabilă, în funcție de performanța pe care o are în activitatea desfășurată”, a mai spus Lucian Heiuș.

