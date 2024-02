„Austeritatea” clamată de PSD și PNL, o mare minciună: Numărul bugetarilor a crescut

„Austeritatea” clamată de PSD și PNL se dovedește o mare minciună, scoasă la iveală chiar de Ministerul Finanțelor: peste 13.500 de bugetari au fost angajați în 2023, când premierul Marcel Ciolacu anunța desființarea a 200.000 de posturi din sistemul public.

Potrivit statisticii Finanțelor, în decembrie 2023 erau 1.292.559 de angajați în instituțiile publice, cu 13.564 mai mulți față de luna ianuarie 2023.

Administraţia publică centrală este cea mai stufoasă, însumând 64% din totalul bugetarilor, respectiv 827.393 de angajaţi, iar 608.152, cu 5.745 în plus, sunt în instituţii finanţate integral de la bugetul de stat.

Ministerul Educaţiei are 302.040 de angajați, în plus cu 7.110, MAI are 123.808, cu 1.740 mai mulți, MApN are 72.658 angajați, cu 729 mai puțini, Ministerul Finanţelor are 24.879 angajați, cu 100 mai mulți, iar Ministerul Sănătăţii are 18.295, cu 59 mai mulți.

În instituţiile finanţate integral din bugetul asigurărilor sociale erau ocupate 9.279 de posturi (+1.054), în cele subvenţionate din bugetul de stat şi din cel al asigurărilor pentru şomaj – un număr de 43.886 (+255), în timp ce în instituţiile finanţate integral din venituri proprii erau 166.076 de posturi ocupate (+2.614).

În administraţia publică locală lucrează 465.166 de persoane (+3.896), dintre care 285.065 în instituţii finanţate integral din bugetele locale (+4.010) şi 180.101 în instituţii finanţate integral sau parţial din venituri proprii (-114).