BNR îi nenorocește pe românii cu rate: Dobânda cheie, majorată a 6-a oară în acest an

Conducerea BNR a hotărât, marţi, majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75% pe an, lucru care îi va împovăra și mai mult pe românii care plătesc rate la bănci. Este a 6-a creștere a dobânzilor în aproape 4 luni și jumătate din acest an.



Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat marţi la 5,21% pe an, de la 5,20% cât a fost luni, conform informaţiilor publicate de BNR.

Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 5,32% pe an, de la 5,31% luni, iar ROBOR la 12 luni s-a majorat la 5,41% pe an, de la 5,40% pe an în ziua precedentă.

„În şedinţa de astăzi, 10 mai 2022, pe baza evaluărilor şi a datelor disponibile în acest moment, precum şi în condiţiile incertitudinilor extrem de ridicate, Consiliul de administraţie al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 3,75% pe an, de la 3,00% pe an, începând cu data de 11 mai 2022. Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 4,75% pe an, de la 4,00% pe an, şi creşterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 2,75% pe an, de la 2,00%, precum şi păstrarea controlului ferm asupra lichidităţii de pe piaţa monetară. De asemenea, Consiliul de administraţie al BNR a decis menţinerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Deciziile CA al BNR urmăresc ancorarea anticipaţiilor inflaţioniste pe termen mediu, precum şi stimularea economisirii prin creşterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflaţiei în linie cu ţinta staţionară de 2,5% ą1 punct procentual, într-o manieră care să contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile”, se arată în comunicatul Băncii Naționale.

BNR menţionează că monitorizează atent evoluţiile mediului intern şi internaţional şi utilizează instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea preţurilor pe termen mediu.

Noul Raport trimestrial asupra inflaţiei va fi prezentat pe 12 mai 2022. Minuta deliberărilor privind adoptarea deciziei de politică monetară în cadrul şedinţei de marţi va fi publicată pe website-ul BNR în data de 20 mai 2022. Conform calendarului anunţat, următoarea şedinţă a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 6 iulie 2022.