Chirițoiu: Trebuie să învăţăm lecţia din Ungaria, unde preţurile carburanților au fost plafonate şi a apărut o penurie

Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei, critică decizia autorităților din Ungaria, care au plafonat încă de la sfârșitul anului trecut prețurile carburanților, iar acum au prelungit până pe 15 mai această decizie, pentru a proteja populația de scumpirile de la pompă.

„Trebuie să învăţăm lecţia din Ungaria, unde preţurile au fost plafonate şi a apărut o penurie”, a declarat Chirițoiu, miercuri, la conferinţa PRIA Competition.

„Zilele trecute era panica preţurilor la combustibil, pornind de la o amărâtă de staţie de la Bihor, se crease impresia că preţurile vor exploda în întreaga ţară. Din nou am avut avantajul Monitorului Preţurilor şi am putut vedea că a doua zi dimineaţă în numai câteva staţii erau 11 lei, majoritatea aveau preţuri mult mai mici şi am reuşit să domolim această panică. Genul acesta de situaţii vor mai fi întâlnite şi va trebui să fim capabili să acţionăm repede şi să fim capabili să venim cu soluţii care să evite reflexele unor soluţii simple, care pot face mai mult rău decât bine”, a arătat Chiriţoiu, fără a spune însă că „a doua zi” prețurile la pompă săriseră de la 7 lei/litru la 8,5%/l, la toate benzinăriile din țară.

„În principiu plafonarea este o idee proastă. Când se plafonează preţurile, riscul este să apară penurie sau preţuri mai mari sau ambele. Ca regulă, e o idee proastă, dar sunt anumite contexte în care poate fi ok. La RCA, spre exemplu, măsura poate avea sens, dar doar dacă este însoţită de alte măsuri, singură nu are sens”, a mai spus preşedintele Consiliului Concurenţei.

El se aşteaptă ca preţurile carburanţilor să scadă în perioada următoare, odată cu reducerea cotaţiilor petroliere.

„Dacă o staţie a înnebunit, nu ne obligă nimeni să cumpărăm de la acea staţie sau de la cei cu preţuri mari. Ce s-a întâmplat atunci, în decurs de câteva ore, să fie o lecţie şi pentru oameni, să nu mai intre în panică. E o lecţie şi pentru decidenţi, şi pentru mass-media”, a insistat Chiriţoiu.

De altfel, el a recomandat Guvernului Ciucă să facă plafonarea preţului energiei „la un nivel cât mai sus şi fără compensare de la buget”.