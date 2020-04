Cîțu se laudă cu un deficit bugetar de 2 miliarde de euro în luna martie: România va ieși din criză cu o economie mai eficientă

„Execuția bugetară DEMONSTREAZĂ – am acționat CORECT și LA TIMP! Economia României își vă reveni pentru că am luat din primul moment măsuri care să susțină capacitatea de producție în economie.

La primele semne ale crizei am luat măsuri prin care am susținut capitalul, economia privată. Dacă nu luam aceste masuri, nu am fi avut pe ce să ne bazăm după ce treceam de criză de sănătate.

Execuția bugetară pentru luna martie DEMONSTREAZĂ că am acționat la timp pentru susținerea economiei. Am INJECTAT bani în economie IMEDIAT: