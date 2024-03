DOCUMENT. Boloș a inițiat prelungirea plafonării tarifelor RCA cu încă 3 luni, până la 30 iunie 2024

Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, a inițiat un proiect de Hotărâre de Guvern prin care să se prelungească plafonarea tarifelor RCA, cu încă 3 luni, până la data de 30 iunie 2024. (Vezi document la finalul articolului)

„Vă anunţ că am publicat în transparenţă o propunere de prelungire a plafonării tarifelor RCA până la 30 iunie 2024. Asta pentru că la 31 martie expiră prelungirea adoptată la finalul lui 2023, când am propus să fie păstrate ca preţuri de referinţă pentru poliţele RCA valorile din 28 februarie 2023, fiind permisă o ajustare a poliţelor de 6,8% (echivalentul ratei prognozate a inflaţiei). Este o soluţie temporară, în contextul în care există încă probleme nerezolvate în piaţa asigurărilor auto, care se traduc printr-o piaţa caracterizată de un dezechilibru între cerere şi ofertă. Aceste probleme îşi vor găsi răspunsul odată cu modificările legislaţiei naţionale privind asigurările RCA. La 31 decembrie 2023, din 10 milioane de vehicule din parcul naţional auto, doar 7 milioane erau asigurate. În acelaşi timp, datele arată că într-un singur an se produc peste 25.000 de accidente în toată ţara”, a transmis Marcel Boloş.

În plus, în perioada ianuarie-martie 2024 a fost înregistrat un număr de peste 21.000 de solicitări de alocare a asiguraţilor cu risc ridicat, ceea ce înseamnă că fiecare asigurător RCA a preluat un număr de aproximativ 2.600 de astfel de asiguraţi, se precizează în nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de HG.

„O astfel de situaţie are potenţialul de a genera consecinţe negative, în sensul unei presiuni suplimentare asupra preţurilor după data de 31 martie 2024, data la care încetează efectele Hotărârii Guvernului nr. 1326/2023 (privind stabilirea tarifelor de primă maxime, n.r.), situaţie cu impact social şi economic”, se arată în document.

La rândul său, industria de asigurări a transmis că prelungirea plafonării primelor RCA nu este un „medicament minune”

„Se combate creșterea excesivă a preţurilor”

În nota de fundamentare se argumentează: „Prin aplicarea acestei măsuri se combate creșterea excesivă a preţurilor ce poate avea loc brusc pe fondul dezechilibrelor anterior descrise și stabilizarea graduală a pieței de asigurări RCA în vederea evitării propagării efectelor negative în alte sectoare ale economiei naționale. Situația actuală poate fi încadrată ca și situație de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncționalitate evidentă a pieței așa cum acestea sunt stipulate în prevederile art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996. În acest caz, Guvernul poate interveni pentru o perioadă de timp limitată prin stabilirea modului de determinare a primelor practicate de către asigurătorii RCA astfel încât împrejurările care determină situația de criză să fie depășită. Supravegherea practicării tarifelor de primă maxime de către societățile de asigurare care practică RCA și stabilite conform Hotărârii de Guvern se exercită de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, pe perioada de 3 luni stabilită conform art. 4 alin. (3) din Legea concurenței nr. 21/1996. ”

Download (PDF, 95KB)

Download (PDF, 87KB)