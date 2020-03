Guvernul a completat OUG 30 privind șomajul tehnic și a simplificat procedurile, după zeci de mii de mesaje

La o săptămână de la adoptarea ordonanței de urgență (OUG) nr. 30/18.03.2020 privind șomajul tehnic acordat în perioada de urgență generată de coronavirus, Guvernul Orban a modificat și completat actul normativ, în ședința de joi, bombardat de critici atât din partea angajatorilor, cât și a angajaților.

Concret, în rândul beneficiarilor au fost incluși și cei care obțin venituri din PFA sau drepturi de autor, pe care ministrul finanțelor, Florin Cîțu, i-a „uitat” atunci când a făcut proiectul, deși le-a făcut promisiuni pe Facebook

Totodată, plata șomajului tehnic se va face mai repede, printr-o procedură simplificată. Prevederile se aplică pentru perioada stării de urgență, începând din 16 martie până în 15 aprilie (30 de zile, potrivit decretului semnat de președintele Klaus Iohannis), cu posibilitatea de prelungire.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a recunoscut, vineri, când a oferit lămuriri despre noile măsuri, că Guvernul şi Ministerul Muncii au primit zeci de mii de mesaje de la angajatori şi angajaţi.

„Am simplificat procedura prin care companiile pot sa acorde angajaților somajul tehnic. Somajul tehnic se obține pe baza unei cereri la care se atașează lista angajaților. Documentele se vor depune la agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă. Procedură a fost simplificată și în sensul reducerii termenului până la care se efectuează plățile. În maxim 15 zile fața de 30 cât era inițial în ordonanță, agențiile județene vor livra banii (…) Angajatorii nu trebuie să avanseze de la ei plățile pentru șomaj tehnic. Ele se vor face direct de către AJOFM”, a declarat Violeta Alexandru.

Acum, ea promite că se vor depune mai puţine hârtii, iar perioada după care se fac primele plăţi a fost redusă de la 30 de zile la 15 zile.

Cererile pentru perioada aferentă lunii martie, vor fi depuse la începutul lunii aprilie, a adăugat ea: „La începutul lunii aprilie vor fi depuse cererile pentru perioada 16-31 martie. Companiile să aibă documentele gata și să le depună la agențiile județene. Pentru alte categori, pentru alți angajatori, prevederile privind șomajul tehnic li se aplică în totalitate, astfel încât încurajăm agenții economici, ONG-urile să își pregătească documentele. Pentru alți profesioniști, pentru PFA, procedura pe care guvernulul a stabilit-o prevede că pe baza aceleași proceduri, o declarație pe proprie răspundere, să se depună la angențiile județene pentru a se face plățile în cuantum de 75% pentru fiecare solicitare. Cererile pot fi depuse online astfel încât să putem comunica cât mai eficient (…) Ordonanța clarifică situația în care o persoană are mai multe contracte suspendate. Aceasta poate opta pentru acel contract pe care vrea să îl includă în șomajul tehnic care îl avantajează cel mai mult. Dacă un contract e însă activ, nu poate beneficia de șomajul tehnic”.

De șomaj tehnic vor beneficia și sportivii, a precizat ministrul muncii. De asemenea, procedura a fost simplificată și pentru obținerea ajutorului de deces. „Ne-am gândit inclusiv la situațiile limită, cum ar fi membrii familiei care au nevoie de acte pentru ajutorul de deces, și acest ajutor se poate solicita online”, a precizat Alexandru.

La rândul său, Ionel Dancă, șeful Cancelariei premierului, a precizat că a fost inclusă și categoria persoanelor care obțin venituri exclusiv din contracte de drepturi de autor, plus o nouă categorie -„alți profesioniști”, care cuprinde toate formele de prestații economice (PFA, întreprindere individuală etc.). Aceștia vor primi o indemnizație fixă de 75% din salariul mediu brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu pe economie. În situația în care angajatul are un salariul mai mare decât 75% din salariul mediu, angajatorii au posibilitatea să acorde suplimentar diferența până la 75% din salariul de bază.

„Toţi angajatorii care în această perioadă au aplicat măsura suspendării temporare a contractelor individuale de muncă, ca urmare a efectelor epidemiei cu coronavirus, se califică pentru această facilitate, fie că vorbim de IMM-uri, companii mari sau alte forme de angajare, structuri neguvernamentale sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, care au angajaţi cu contracte individuale de muncă”, a spus el. Contractele suspendate în martie vor fi plătite aferente stării de urgență din luna martie, adică pentru perioada 16-31 martie. „Documentele se depun prin procedură simplificată la începutul lunii aprilie, iar în 15 zile Ministerul Muncii va face plata către angajatori, care sunt obligați în 3 zile să facă plata către angajați”, a spus Dancă.