Negocieri eșuate la Ministerul Finanțelor. Boloș: „Revendicările trebuie discutate cu Comisia Europeană, nu sunt de joacă”

Negocierile purtate duminică seară la Ministerul Finanțelor, timp de câteva ore, de Marcel Boloș cu reprezentanții fermierilor și transportatorilor care protestează de 5 zile pe Centrua Capitalei și în alte mari orașe din țară, s-au soldat cu un eșec.

Marcel Boloș: „ Unele ţin de facilităţi fiscale pe care România s-a angajat în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă să le reglementeze într-un anume fel (…) Noi ştim că acest lucru este, cum am precizat, cuprins în Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă şi ştim că aceste jaloane sunt ireversibile şi asupra lor nu se poate reveni. (…) Noi am precizat că orice jalon şi orice măsură care ţine de angajamentele cu Comisia Europeană, chiar dacă, să zicem, mâine, Guvernul României s-ar angaja şi ar lua-o, ar însemna o întoarcere împotriva dumnealor, pentru că suntem în situaţia în care Comisia Europeană are toate argumentele necesare pentru suspendarea fondurilor (…) şi de aceea am socotit de cuviinţă să fim foarte prudenţi în analiza acestor revendicări şi să nu-i punem în dificultatea în care, spre exemplu, subvenţiile prin plăţile directe care se fac din fonduri europene, în valoare de 13 miliarde de euro, ar fi periclitate. Aceste tipuri de revendicări trebuie discutate cu Comisia Europeană. Nu sunt de joacă, pentru că ele vizează atât interesul dumnealor direct, dar şi investiţiile strategice ale României în infrastructura de autostrăzi, în modernizarea de şcoli, în infrastructura spitalicească. (…)”.

Despre scumpirea RCA: „Sunt calcule care se fac la ASF”

În privința scumpirii RCA, ministrul Finanțelor i-a îndemnat pe protestatari să discute în continuare problema cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), motivând că „şi în această privinţă sunt calcule care se fac, cât plăteşte omul ca şi primă de asigurare şi ce cheltuieli au asigurătorii”.

Marcel Boloș a avertizat că „inducerea unui risc de faliment în sistemul de asigurări nu cred că îi lipseşte României în acest moment şi de aceea trebuie să fim înţeleşi că toate aceste tipuri de măsuri şi de revendicări trebuie analizate în contextul angajamentelor asumate cu instituţiile financiare şi în contextul riscului pe care îl generează”. „Spre exemplu, cu toată preţuirea şi cu toată înţelegerea de care dăm dovadă, sunt şi tipuri de măsuri care pot să conducă la încurajarea evaziunii fiscale. Deci noi trebuie să ştim că avem aceste măsuri, cum sunt cele cu eFactura, cu eTransport, cu eSigiliu pentru marfă, care sunt adoptate prin decizie a Comisiei Europene.(…) De la Comisia Europeană vin banii şi nu vine un euro, nici doi euro, vin zeci de miliarde de euro, iar condiţiile pe care noi trebuie să le respectăm sunt sfinte, altfel punem în pericol atât interesul dumnealor…Nu cred că şi-ar dori să piardă România şi dumnealor în mod direct fondurile europene, cum nici noi banii europeni pentru investiţiile preţioase pe care le avem în infrastructură, în modernizare de şcoli”, a adăugat el.

Despre eFactura: „Este o cale ireversibilă”

Întrebat dacă eFactura se modifică, ministrul a explicat că „este o cale ireversibilă la care se angajează toate statele membre ale Uniunii Europene” şi trebuie să fim în pas cu aceste măsuri, cu atât mai mult cu cât suntem ţara cu indicatorul de evaziune fiscală cel mai mare.

„Deci, este nepotrivit şi nefiresc acum, când Comisia Europeană ne monitorizează în mod direct, noi să adoptăm măsuri care sunt de natură să încurajeze evaziunea fiscală. Ar fi un vot de blam pe care îl dăm noi şi pe care ni-l dăm noi în faţa Comisiei Europene. Trebuie să înţelegem acest lucru, că România este angajată pe calea combaterii evaziunii fiscale. Până acum ne-am plâns că nu avem bani din evaziunea fiscală. Acum luăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale şi nici aşa nu este bine. Nu merge. Trebuie să valorificăm la maximum potenţialul pe care îl avem din combaterea evaziunii fiscale, pentru că este nedrept ca tot timpul să ne îndreptăm spre contribuabili, să le cerem impozite şi taxe în plus, pentru că noi suntem fie nevrednici să tăiem cheltuielile publice, fie să adoptăm măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale”, a arătat ministrul Finanţelor.

„Am fost de acord cu 6 revendicări”

Pe de altă parte, el a susținut că reprezentanţii ministerului au fost de acord cu 6 măsuri propuse de protestatari, ca, de exemplu, Legea prevenţiei să fie aplicată numai pentru acele fapte care nu sunt de natură de evaziune fiscală, sau simplificarea procedurală şi partea de digitalizare, pentru care va fi elaborat un pachet de măsuri.

„Măsurile de tranzitare a cerealelor ucrainene pe teritoriul României trebuie înăsprite”

Marcel Boloș a mai spus că măsurile care ţin de tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul României trebuie înăsprite, iar în acest sens va fi introdus sigiliul electronic al mărfurilor: „Acestea sunt măsuri care ţin de un mai bun management organizat la nivelul nostru (…), pentru că într-adevăr dumnealor s-au plâns pe bună dreptate. Aici le dăm dreptate pentru că trebuie noi să înăsprim toate aceste măsuri care ţin de tranzitarea României şi nu întâmplător introducem sigiliul electronic al mărfurilor. Sunt 2.000 de sigilii pe care avem în intenţie să le achiziţionăm şi care sper eu cu data de 1 iulie să le putem avea operaţionale”, a spus Boloş, la finalul discuţiilor cu transportatorii şi fermierii.

„Toate aceste lucruri nu pot fi rezolvate peste noapte”

El a adăugat că „toate aceste lucruri nu pot fi rezolvate peste noapte”, dar că are „înţelegere maximă” faţă de revendicările protestarilor și că va veni cu un pachet de măsuri atât pe partea de simplificare a procedurilor la trecerea punctelor de frontieră, cât şi în ceea ce priveşte înăsprirea măsurilor pentru tranzitul mărfurilor. „Deocamdată am avut discuţia cu Autoritatea Vamală Română din perspectiva procedurilor simplificate pentru trecerea punctelor de frontieră şi să-i sprijinim la reducerea timpilor de aşteptare în vamă. Aici parteneriatul este comun cu Ministerul Transporturilor şi cu celelalte organe competente şi sigur, aici o să venim cu un pachet de măsuri care priveşte atât partea de simplificare a procedurilor, cât şi înăsprirea măsurilor pentru tranzitul mărfurilor, dar trebuie să ţinem cont că până la sigiliul electronic al mărfurilor tot vom avea aceste uşoare dificultăţi pentru a rezolva problemele dumnealor”, a mai spus ministrul Finanţelor, Marcel Boloş.

Despre vânzarea „la negru” de grâu ucrainean pe piaţa din România: „Va trebui să fim mult mai vigilenţi”

În ceea ce priveşte informaţiile potrivit cărora se vinde la negru grâu ucrainean pe piaţa din România, Boloş a transmis că împreună cu Ministerul Transporturilor „va trebui să fim mult mai vigilenţi”. „În momentul de faţă acestea sunt informaţii pe care le avem şi noi din discuţiile cu dumnealor. Sigur, aici organele statului, noi prin Autoritatea Vamală română şi apoi cântărirea aceea care se face la intrarea şi ieşirea din ţară, împreună cu Ministerul Transporturilor, va trebui să fim mult mai vigilenţi în a avea măsuri. (…) Din discuţiile cu dumnealor spuneau că există modalităţi prin care, deşi noi aplicăm sigiliul mărfii, prin trapele care se deschid se poate descărca o cantitate semnificativă de material şi s-ar reduce cantitatea de marfă transportată, dar acestea sunt lucruri pe care noi împreună cu Autoritatea Vamală română le vom verifica în următoarea perioadă şi vom stabili măsuri concrete pentru a-i sprijini”, a spus Boloş.

Dănuț Andruș, reprezentantul fermierilor: „S-au acceptat toate, dar nu se poate niciuna. Avem lista revendicărilor pe agricultură și pe transport, iar din acele revendicări nu s-a acceptat decât o singură revendicare, aceea cu profitul reinvestit în fermă și în transport. Asta înțelege domnul ministru să sustină economia românească: nNe trimite domnul ministru la cei care au scris PNRR. Nu s-a ajuns la niciun acord, nu s-au găsit soluţii. Protestul va continua până când autorităţile vor înţelege că neputinţa lor de a gestiona o ţară este reală. Totul se motivează pe Comisia Europeană, PNRR”.

Reprezentanții transportatorilor independenți susțin că nu au solicitat „niciodată demisia unui membru al Guvernului, dorim un guvern stabil”. Eui au precizat că „La Ministerul Transporturilor, undeva în jur de 80-90% din revendicările noastre au fost rezolvate”.

Lista revendicărilor transportatorilor

tratament fiscal identic pentru public și privat și creșterea beneficiilor neimpozabile pentru angajații din transporturi, care e în cuantum de 265 de lei

creșterea valorii zilnice acceptabile pentru masa angajaților delegați sau detașați neimpozabilă, în valoare de 50 de euro pe zi care să se adauge la plafonul maxim de 87,5 euro pe zi, limita în care se poate acorda indemnizația.

recuperarea unui procent din acciză, direct de la pompă pentru toate firmele de transport rutier licențiate.

revenirea la sistemul RO e-transport, e-sigiliu doar la mărfurile cu risc ridicat.

revenirea la 5% la impozitul pe dividende și eliminarea dublei impozitări CASS

revenirea la plafonul numerar la forma veche a legii

să nu se instituie sancțiuni pentru transportatori pentru nerespectarea de către beneficiar a condițiilor de declarare a mărfurilor cu risc ridicat.

Între timp, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a propus un set de măsuri care să aibă ca rezultat final reducerea RCA: revizuirea sistemului bonus-malus, posibilitatea suspendării efectelor contractului RCA, precum și plata în rate a primei de asigurare.

Luni, premierul Marcel Ciolacu i-a convocat în ședință pe miniștrii care au purtat negocieri cu protestatarii.