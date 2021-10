OUG de compensare a preţurilor la curent şi gaze, publicată în MO. Cîțu nu mai vrea plafonare

Ordonanța de Urgență (OUG) nr. 118 privind compensarea preţurilor la energie electrică şi gaze, adoptată luni de Guvernul Cîțu, a fost publicată în Monitorul Oficial (MO).

Dacă prim-vicepreședintele PSD, Sorin Grindeanu, a acuzat că românii vor trebui să completeze 14 pagini pentru a beneficia de compensații, ministrul Energiei, virgil Popescu, susține că „schema este foarte simplă”.

„Mecanismul va fi unul foarte simplu: oamenii nu trebuie să facă absolut nimic, doar trebuie să urmărească să se încadreze în tranşele de consum”, a spus Popescu, la finalul şedinţei de Guvern.

„Vorbim de o compensare pentru 5,2 milioane de gospodării la energie electrică, aproximativ 13 milioane de români, deci 65% din populaţia României, şi de 2,2 milioane de gospodării conectate la reţeaua de gaze dintr-un total de 3,6 milioane, aproximativ tot peste 65% din total populaţie conectată la reţeaua de gaze”, a adăugat el.

„La un consumator de 100 de KW, dacă are un tarif de 90 de bani pe KW atunci 100 de KW înseamnă 90 de lei. 21 de bani pe KW înseamnă o compensare de 21 de lei. Va plăti în total 90 minus 21 de lei, va plăti 69 de bani pe KW. Asta înseamnă că este cu un ban peste acel preţ de referinţă. Dacă preţul este mai mic de 90 şi este 80 de bani pe KW, atunci minus 21 va însemna 59 de bani, dar este sub 68 şi va plăti 68 de bani. Practic, sub preţul de referinţă, care este cel mai mic preţ din piaţă, mai mic ca şi anul trecut, este preţul cel mai mic din piaţă, nu se va face o compensare. Vor fi avantajaţi cei care au un preţ în jurul preţului de referinţă să se mute de la un furnizor care are preţul mai mare pentru că compensarea va fi în sumă fixă”, a explicat ministrul.

La gazelor naturale mecanismul va fi similar:

„La gazele naturale, practic, vorbim de acelaşi lucru. Preţul de referinţă este de 150 de lei al gazului, care este cel mai mic preţ. Este acelaşi preţ ca şi cel de anul trecut pentru anumiţi furnizori. Vom compensa 25% din valoarea gazului. Dacă 25%, această compensare, va depăşi 125, atunci va lua întreaga compensare. Dacă va fi sub 125 de lei, atunci evident vom plafona la 125 de lei. Mai mult, pentru consumatorul vulnerabil, dacă din schema de compensare a consumatorului vulnerabil aceasta este mai defavorizantă decât această schemă de funcţionare, diferenţa pe care ar pierde-o românii va fi suplimentată prin această schemă. Practic, nimeni în această iarnă nu va fi defavorizat”.

Virgil Popescu: „Plafonarea preţului la producător este exclusă”

Întrebat de ce nu se recurge la o plafonare a preţului la energie, aşa cum a promis premierul Cîțu și cum au procedat Spania și Franţa, Popescu a răspuns: „Plafonarea preţului la producător este exclusă, nu a făcut-o nicio ţară şi nu o va face absolut nicio ţară”.

“Plafonarea preţului la producător înseamnă excluderea investiţiilor sau întârzierea acestora, prelungirea deciziilor de investiţii. Spania, care nu este producător de gaze naturale, a plafonat preţul la gaz natural pe piaţa spaniolă. Diferenţa de preţ între preţul plafonat şi preţul pieţei va fi suportat de la bugetul de stat. România este producător. Cred că trebuie să vedem specificul fiecărui stat. Dacă vreţi să îi spuneţi plafonare putem spune că inclusiv sistemul pe care îl avem şi l-am aplicat în acest moment este un fel de plafonare indirectă, trage în jos preţul şi permite un mecanism şi mai abrupt în cazul în care preţurile se duc în sus, de tragere în jos a acestui preţ, practic de a pune un capac, să îi spunem aşa, pe preţ. Haideţi să vedem cum evoluează lucrurile, să vedem exact…eu am citit mecanismul din Spania, ştiu şi ce măsuri au luat Franţa şi Italia până acum. În afară de mecanismul spaniol alt mecanism de plafonare nu există. Franţa are un mecanism de acordare a unor vouchere pentru energie în acest moment. Practic, tot o compensare. Haideţi să vedem cum evoluează”, a mai spus Popescu.