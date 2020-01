Parteneriat Mercedes-Benz – ENGIE, pentru stații de încărcare electrice Elvi

Mercedes-Benz România și ENGIE România anunță un parteneriat, la nivel național, pentru promovarea ofertei de stații de încărcare electrice Elvi, produse de EVBox, companie deținută de ENGIE, lider la nivel mondial în producția de stații de încărcare.

Parteneriatul marchează un demers concret de a veni în întâmpinarea clienților Mercedes-Benz și a clienților smart EQ care optează pentru achiziționarea de autoturisme electrice sau plug-in hybrid, facilitându-le acestora dotarea cu stație electrică de încărcare Elvi EVBox pentru utilizarea la domiciliu.

Cei interesați pot beneficia de un pachet integrat de servicii de consultanță, instalare, mentenanță, monitorizare online și asistență tehnică pentru stația electrică. Clienții care optează și pentru un contract de furnizare de energie electrică din partea ENGIE România vor putea beneficia și de un abonament de servicii e-mobility cu acces la mai mult de 160 de puncte de încărcare la nivel național, asigurând astfel încărcarea în spaţiul public a autovehiculelor electrice în limita a aproximativ 3.000 de kilometri.

„Sustenabilitatea este o parte integrantă a strategiei Mercedes-Benz și reprezintă un aspect important în activitatea noastră de responsabilitate corporativă. Suntem bucuroși să facem un nou pas către mobilitatea electrică alături de ENGIE România și să oferim clienților noștri o soluție completă de mobilitate electrică”, a declarat Martin Schulz, Director General Mercedes-Benz Cars România și CEO & Președinte Mercedes-Benz România.

„ENGIE România are în centrul strategiei sale tranziția către zero emisii de carbon, dezvoltând soluții performante și inovatoare pentru clienți, care să le permită acestora să devină actori ai reducerii emisiilor de carbon generate de mijloacele de transport. Parteneriatul încheiat cu Mercedes-Benz România este o dovadă concretă a acestei ambiții de a pune la dispoziția clienților noștri soluții integrate de acces la o energie mai curată și mai prietenoasă cu mediul.”, a declarat Nicolas Richard, Director Marketing & Sales ENGIE Romania.

EQ – Electric Intelligence by Mercedes-Benz

Cu produsele și tehnologia EQ, Mercedes-Benz creează un ecosistem de mobilitate electrică inteligentă. EQC este primul autoturism Mercedes-Benz complet electric lansat în România în vara anului trecut, începând astfel o nouă eră a mobilității. Sub conceptul EQ Power, Mercedes-Benz înglobează tot ce este mai bun din două lumi: combinația perfectă între motorul electric și cel cu ardere internă. Familia Mercedes-Benz reunește modele din clasele: GLC și GLC Coupé, GLE, Clasa A Hatchback, Clasa A Sedan, Clasa C Limuzină, Clasa C T-Modell, Clasa E Limuzină, Clasa E T-Modell și Clasa S.

Grupul ENGIE este prezent în România în trei sectoare de activitate: gaze naturale, electricitate şi servicii energetice. ENGIE Romania este principala filială a Grupului în România şi deţine companiile Distrigaz Sud Reţele, ENGIE Servicii, ENGIE Building Solutions, Alizeu Eolian şi Brăila Winds. Compania activează în următoarele domenii de activitate: distribuţie şi furnizare de gaze naturale, furnizare de electricitate, servicii tehnice pentru instalaţiile de gaze naturale şi centrale termice şi producţie de electricitate. ENGIE Romania şi filialele sale deservesc un portofoliu de 1,8 milioane de clienţi, operează o reţea de distribuţie de circa 19.600 km, deţin două parcuri eoliene cu o capacitate totală de 100 MW şi au 3.900 de angajaţi.