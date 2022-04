PENNY va deschide 30 de magazine în România, anul acesta

PENNY va deschide 30 de magazine, anul acesta, în România, și va finaliza procesul de remodelare demarat în 2020.

Compania își propune să investească 5,128 milioane de lei, echivalentul a peste 1 miliard de euro, până în 2029, în principal prin extinderea rețelei sale până la un total de 619 magazine și 6 centre logistice.

2021 în cifre

În 2021, PENNY România a investit 542 milioane de lei în modernizarea și extinderea rețelei de magazine și construirea unui nou centru logistic în Filiași, județul Dolj. Mai mult, compania a deschis 25 de magazine în noul format și a încheiat anul cu un total de 301 de magazine.

Centrul logistic de la Filiași, clădirea industrială cu cel mai mare punctaj la BREEAM International New Construction 2016

Depozitul inaugurat la finalul anului trecut are o suprafață de 23,000 m2, o înălțime de 13,7 m și o zonă extinsă pentru recepție și expediere cu o înălțime de 6,5 m și un spațiu cu temperatură controlată de 8.600 m2. Din februarie 2022, centrul logistic PENNY de la Filiași este clădirea industrială cu cel mai mare punctaj BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assesment Methodology) International New Construction 2016. Rezultatul obținut este unul excepțional: Outstanding – 92,89%. Ca urmare a unei investiții de 26 de milioane de euro, depozitul dispune în prezent de numeroase funcționalități care îl fac prietenos cu mediul.

Magazinul PENNY Otopeni, cea mai sustenabilă clădire din Centrul și Estul Europei în cadrul BREEAM Awards 2021

Potrivit BREEAM Awards, proiectul PENNY Otopeni este cel mai sustenabil proiect din Centrul și Estul Europei. Proiectul a obținut cel mai mare punctaj pe ultima versiune a standardului Outstanding, BREEAM International New Construction: 95,24%, și cel mai mare punctaj din lume, BREEAM International In-Use v6: 99.4%. Magazinul are un spațiu de vânzare de 788 m2 și o echipă de 14 angajați, investiția pentru construirea sa depășind 2.500.000 euro.

Top Employer

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Top Employer 2022 în România. Certificarea de Top Employer reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.

Daniel Gross, CEO PENNY România, a declarat: „2021 a fost un an al reușitelor, am depășit primul miliard de euro și 300 de magazine, am ajuns la 4 centre logistice și, din nou, pentru al șaptelea an la rând, am înregistrat cea mai mare creștere din grup. De asemenea, a fost și un an în care a fost din nou nevoie să ne adaptăm, să fim flexibili și să rămânem optimiști și cu dorința de a ne duce la capăt planurile curajoase. Succesul PENNY porneste de la oameni, iar rezultatele cu care am încheiat anul se datorează acestei echipe. Le mulțumesc sincer pentru dedicare și implicare tuturor colegilor!”.

PENNY a intrat pe piața din România în anul 2005 cu o politică de achiziții axată pe sortimente de la producători regionali și colaborări cu producători locali. În prezent, PENNY sprijinină producătorii locali și încheie parteneriate pe termen lung cu aceștia, astfel încât, în următorii doi ani, 60% din sortiment să aibă ingredientul principal fabricat și procesat în România.

Despre PENNY

PENNY este conceptul de succes al grupului german REWE și unul dintre cei mai activi retaileri din România, cu primul magazin deschis pe piața locală în anul 2005. Întreaga rețea este deservită de patru centre logistice situate în localitățile Ștefăneștii de Jos, Turda, Bacău și Filiași. În prezent, rețeaua PENNY în România este alcătuită din 308 magazine la nivel național și o echipă dedicată formată din peste 5.800 de angajați.

PENNY se află printre organizațiile de top care au primit titulatura de Angajator de Top (Top Employer) 2022 în România. Certificarea de Angajator de Top reflectă grija și angajamentul pentru echipă și performanțele în practicile de resurse umane.