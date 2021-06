Transportatorii COTAR avertizează : Cazul Astra Asigurări se poate repeta cu Euroins și City Insurance

Cazul Astra Asigurări se poate repeta: Euroins și City Insurance au probleme financiare grave, pe care le ascund, avertizează COTAR, cu precizarea că „vicepreședintele ASF a cosmetizat permanent situația celor două companii”, în ciuda semnalelor de alarmă pe care le-a tras confederația transportatorilor, în ultimii ani.

Săptămâna trecută, Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a amendat cu 2,93 milioane lei Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance și cu 8 milioane de lei pe membrii conducerii ei, desemnând Fondul de Garantare a Asiguraţilor (FGA) să preia conducerea, timp de 4 luni.

Problemele pieței RCA pot genera consecințe deosebit de grave pentru milioane de români, mai spun membrii confederației transportatorilor.

Iată precizările, tranmise luni:

Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) atrage atenția asupra faptului că societățile City Insurance și Euroins, intâmpină probleme grave care au fost aduse la cunoștința Parlamentului României, Autorității de Supraveghere Financiară, Guvernului României și a celorlalte autorități care au competențe de control. COTAR a semnalat toate aceste probleme prin memorii transmise către autorități, în ultimii doi ani.

„Nimeni, absolut nicio instituție nu a luat nicio măsură atunci când încă se mai putea face ceva, deși toți cunoșteau situația societății City Insurance. Mai mult, domnul Cristian Roșu, vicepreședintele sectorului de asigurări al ASF, numit de Parlament, a transmis în mod public și repetat informații care s-au dovedit a fi nereale, cu privire la “soliditatea” societăților de asigurări care au probleme, adică City Insurance și Euroins“, a declarat Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Iată câteva exemple de asemenea luări de poziție ale vicepreședintelui ASF, manifestate cu ocazia unor scandaluri care au vizat aceste societăți:

29 august 2019, Cristian RoȘu (ASF):

„Nu există niciun motiv care să ducă spre o idee de faliment a City Insurance”; „City Insurance îndeplineşte toţi indicatorii de solvabilitate”.

22 noiembrie 2019, Cristian RoȘu (ASF):

„Un nou caz Astra este puțin probabil să se repete”.

„Referitor la situaţia Euroins şi City Insurance, ambele companii au avut o evoluţie importantă, au înregistrat creştere pe cota de piaţă, în special pe asigurarea de răspundere civilă auto, deţinând, fiecare, peste 30% din cota de piaţă. Creşterile înregistrate au avut loc, însă, pe situaţii financiare sustenabile.”

10 octombrie 2019, Cristian Roșu (ASF):

„Vă asigur că ASF supraveghează cu toată responsabilitatea piața asigurărilor și că va lua, dacă va fi cazul, măsurile permise de lege, pentru a nu ne confrunta cu dezechilibre care să afecteze drepturile și interesele consumatorilor. Piața RCA se află în echilibru.”

„În anul 2019, a continuat îmbunătățirea indicatorilor de solvabilitate la nivelul agregat al pieței asigurărilor. La sfârșitul lunii decembrie a anului 2019, o singură societate de asigurare nu îndeplinea cerințele necesarului de capital de solvabilitate (SCR) și cerințele minime de capital (MCR), compania deținând o cotă de piață scăzută și neavând expunere pe piața RCA” – pagina 10, Raport privind evoluția pieței asigurărilor – Anul 2020, publicat de ASF.

„Și în anul 2020, indicatorii de solvabilitate la nivelul agregat al pieței asigurărilor au continuat pe un trend ascendent. Ratele SCR și MCR calculate la nivelul pieței ca raportul dintre totalul fondurilor proprii eligibile să acopere cerințele de capital și valoarea totală a necesarului de capital au înregistrat valori supraunitare. Rata SCR la nivelul pieței s-a situat la un nivel de 1,89, iar rata MCR la o valoare de 4,66.” Pagina 14, Raport privind evoluția pieței asigurărilor – Anul 2020, publicat de ASF.

„Și iată că am fost contrazis de evenimente, de evoluția vieții pe parcursul anului 2020 și am putut constata cu foarte multă surprindere – și o surprindere pozitivă – faptul că absolut toți actorii acestei piețe s-au adaptat nu bine – aș spune extraordinar de bine – acestei situații prin care am trecut cu toții” – declara Cristian Roșu unei publicații, în 26 ianuarie 2021.

„Am putut constata cu toții în ultimele zile cât de <<extraordinar de bine>> s-a comportat actorul principal al pieței de asigurări din România .Am văzut cu toții cât de bine a fost supravegheată această piață a asigurărilor și rolul toxic pe care vicepreședintele sectorului de asigurări din ASF l-a jucat prin acoperirea până în ultimul moment a problemelor firmelor Euroins și City Insurance. Din informațiile noastre, ambele societăți înregistrează găuri de ordinul sutelor de milioane de euro, iar vicepreședintele sectorului de asigurări din ASF îi este teamă să facă publice cifrele rezultate în urma exercițiului de auditare Balance Sheet Revue, desfășurat în parteneriat cu EIOPA. Din păcate, toate informațiile duc spre conturarea unui nou episod Astra, dar de dimensiuni triple”, a declarat Vasile Ștefanescu, președintele COTAR.

Amintim faptul că societățile de asigurări Astra și Carpatica dețineau, împreună, o cotă de 33% din piața RCA, în momentul falimentului. Astăzi, numai City Insurance deține singură peste 43% din piața RCA, situație la care s-a ajuns în timpul „atentei supravegeheri” a ASF.

Reamintim și faptul că tocmai această concentrare fără precedent, despre care s-a apreciat că generează un „risc sistemic”, a stat la baza celor mai recente modificari legislative în domeniul RCA, menite (cel puțin inițial) să corecteze derapajele pieței, cauzate de acești asigurători.

Informații cu privire la acest risc fără precedent au fost cunoscute de mult timp, fără ca cei îndreptățiți să ia vreo măsură. Evenimentele recente arată că problemele pieței RCA, care pot genera consecințe deosebit de grave pentru milioane de cetățeni români, nu mai pot fi ignorate.

COTAR solicită din nou Parlamentului României și celorlalte autorități competente să implementeze de urgență măsuri concrete pentru stabilizarea pieței și pentru atragerea răspunderii celor care au contribuit la situația creată”.