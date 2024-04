Firea nu vede în scandalul „azilurilor groazei” o piedică la realegerea ei ca primar general: „Nu am de ce să plătesc eu ceva ce nu am greşit”

Gabriela Firea, candidatul PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, nu vede în scandalul „azilurilor groazei” o piedică pentru a fi aleasă în 9 iunie de bucureșteni, chiar dacă anul trecut a fost nevoită să demisioneze din funcția de ministru al Familiei, după declanșarea de către procurori a anchetei penale.

„Nu am de ce să plătesc eu ceva ce nu am greşit”, a declarat Firea, vineri, întrebată pe această temă de jurnaliști.

Ea a arătat că și Ciolacu este de aceeași părere și că de aceea a amintit despre azile: „Domnul preşedinte şi prim-ministru Marcel Ciolacu a adus aminte acest scandal tocmai subliniind faptul că eu nu am fost implicată, că nu am nicio vină şi că nu am de ce să plătesc eu ceva ce nu am greşit”.

Ciolacu a declarat în urmă cu câteva zile, despre scandalul „azilelor groazei”, că „a fost clocit”, iar „adevărul a ieșit la iveală: Gabriela Firea nu a avut nicio treabă!”.

Firea crede în sinceritatea lui Ciolacu când a desemnat-o candidat, chiar dacă la a doua strigare, după eșecul cu medicul Cîrstoiu: „Sunt convinsă că da, pentru că altfel, în acea zi foarte lungă, de 16 ore, de la Guvern când a fost şedinţa coaliţiei numi-ar fi spus că aceasta este varianta cea mai bună pentru Bucureşti”.