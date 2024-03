Turiștii străini, în creștere cu 23% în România

Numărul turiștilor străini a avut o creștere importantă în România, anul trecut, cu +23%, fată de 2022, apropiindu-se de Slovacia și Cehia, care conduc clasamentul, cu +29% creștere, conform Eurostat. La polul opus, Croația, proaspăt intrată în Schengen, a avut o creștere de doar 2%, în timp ce Luxemburg a stagnat.

Nopțile petrecute în unitățile de cazare din UE au ajuns la 2,9 miliarde, anul trecut, în creștere cu 6,1% față de 2022 și 1,4% față de 2019.

Pentru 2024, România previzionează o evoluție pentru turismul de incoming, cu valori peste anul 2019. ȘI această previziune ar fi fost mult mai optimistă dacă România ar fi fost inclusă în spațiul Schengen și pe cale terestră, fapt care ar fi condus la un mai mare interes din partea turiștilor străini, pentru destinațiile turistice autohtone.

Bursa Internațională de Turism ITB Berlin

România a participat la Bursa Internațională de Turism ITB Berlin, cel mai important eveniment turistic B2B din lume, atât prin numărul de participanți (aproape 100.000 de vizitatori), cât și prin cei 5.500 de expozanți, din 170 de țări participante.

Delegația țării noastre a fost compusă din 38 de co-expozanți, din care a făcut parte și Adrian Voican, vicepreședinte ANAT și președinte BIBI Group4Travel. Au fost promovate oferte turistice diversificate: de la circuite culturale, gastronomice și viticole, drumeții și călătorii, până la sejururi relaxante în zone balneo sau pe riviera românească. Ecoturismul a fost prezent prin diferite oferte care combină sportul cu turismul relaxant, alături de familie, în natură, una dintre zonele cele mai apreciate fiind Delta Dunării, tezaur unic în Europa prin biodiversitatea bogată, habitat natural pentru păsări din întreaga lume.

ITB Berlin 2024 a fost despre viitor, despre afaceri, idei inovatoare și succes. S-a vorbit despre implementarea inteligenței artificiale și despre deficitul forței de muncă, despre turismul responsabil.

România, gazda ECTAA

„La jumătatea lunii iunie, România va fi gazdă pentru întâlnirea #ECTAA – The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations. Avem promisiunea unui sprijin de la “ANAT-ul european” atât pentru finanțări pe termen lung cat și pentru know how legat de tehnologie și sustenabilitate. Pe 12 iunie va avea loc la București un workshop privind garantarea pachetelor turistice. Vor fi prezentate soluții europene cu accent pe responsabilitatea turismului pentru biodiversitate și justiția climatică, cu exemple practice de soluții sustenabile, adică exact pe ceea ce s-a pus accentul la Berlin, în acest an”, declară Adrian Voican, președinte BIBI Group4Travel.

Germania ocupă, an de an, primul loc în clasamentul țărilor emițătoare de turiști străini în România, cu 218.300 de persoane, în 2023, motiv pentru care este și va rămâne o piață prioritară. Totodată, este important de menționat că Germania este și principalul partener comercial al țării noastre.

Despre BIBI Touroperator

BIBI Touroperator, membru BIBI Group4Travel, este unul dintre cei mai importanți touroperatori pe piața locală de turism, specializat EXCLUSIV pentru România, cu o cifră de afaceri a grupului de peste 13 milioane de euro. De numele BIBI se leagă implementarea pentru prima dată în România a conceptului „Înscrieri Timpurii”. Bibi Group4Travel este un brand românesc creat în urmă cu peste 30 de ani, cu activități în domeniile turism și HORECA.