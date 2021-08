Cîțu va impune purtarea măștii pe stradă „dacă se ajunge la 2% rată de infectare”

Premierul Florin Cîțu a declarat, sâmbătă, că este posibil ca din toamnă să fie din nou obligatorie masca pe stradă „dacă se ajunge la 2% rata de infectare”.

„Nu am renunțat niciodată la măsurile care se iau automat, de exemplu dacă se ajunge la 2% rata de infectare”, a spus Cîțu, răspunzând unei întrebări în acest sens.

Premierul a mai spus că va fi o campanie de informare privind vaccinarea tinerilor.

Iată și alte întrebări și răspunsuri despre vaccinare:

Reporter: După o lungă perioadă de timp astăzi este prima zi în care vedem că avem peste 400 de noi cazuri de infectări. În același timp, pe litoral sunt sute de mii de turiști. Cum vedeți această situaţie şi în acest context este posibil ca toamna să vină cu noi restricții? Spre exemplu, nu ştiu, să purtăm din nou mască pe stradă, din septembrie?

Florin Cîţu: Noi niciodată nu am renunțat la acele măsuri care apar când avem, nu știu, doi la mie, de exemplu. Deci, atunci apar niște măsuri automat și acelea sunt și acum. Deci, dacă se ajunge la acea situație ele intră automat în vigoare.

Reporter: Pe de altă parte, vin date îngrijorătoare din Statele Unite despre infectările în rândul copiilor. Nu doar că sunt foarte mulți copii infectați, aparent din cauza variantei Delta, ci în același timp spun cercetătorii de acolo că este mult mai gravă această formă pe care o fac copiii în această variantă Delta. Analizați situația și în România în rândul copiilor și având în vedere că urmează să înceapă școala, luați în calcul să pregătiți ceva măsuri suplimentare?

Florin Cîţu: Au fost discuții și va fi, cred și o campanie de informare în ceea ce priveşte vaccinarea copiilor și în România, din partea noastră, dar bineînțeles aștept soluțiile de la specialiști și aici bineînţeles decizia de fiecare dată este a părinților. (…)

Reporter: Câţi bani au ajuns în România ca urmare a vânzării vaccinului pe care l-am vândut în diferite state şi unde au fost ei distribuiţi?

Florin Cîţu: Ei vin direct la veniturile bugetului şi vor fi redistribuiţi acum la rectificare.

Reporter: Despre ce sumă vorbim?

Florin Cîţu: Știu că ultima tranşă pe care am încasat-o a fost de 82 de milioane de lei, dar nu am exact acum toate…

Reporter: Şi mai urmează să vindem vaccin la alte state?

Florin Cîţu: Prin acel sistem european, dacă sunt cereri, bineînţeles că le vom onora. Acolo sunt toate ţările UE care participă. Mulţumesc.

Reporter: Apropo de vaccin, spuneaţi mai devreme că aţi alocat 1,9 miliarde lei la sănătate…

Florin Cîţu: Da.

Reporter: … pentru achiziţie de vaccin şi programe naţionale.

Florin Cîţu: Sunt mai multe lucruri pe care…

Reporter: Tocmai de aceea voiam să clarificaţi un pic, cât din această sumă este pentru achiziţia de vaccin, despre ce doze vorbim?

Florin Cîţu: Aici este vorba despre ceea ce avem deja contractat, facturile care vin în perioada următoare. Exact nu pot să vă spun; Ministerul Sănătăţii vă poate spune exact cât se va aloca către vaccin, dar ne vom asigura că vom plăti toate facturile3 până la finalul anului.

Reporter: Aici apare o situaţie uşor ciudată, să-i spunem. Plătim în continuare foarte mult vaccin, ne străduim să-l vindem pentru că nimeni nu mai face.

Florin Cîţu: În Europa, contractarea vaccinului a fost făcută prin Comisia Europeană, iar ţările au primit prorata. Acum, vă daţi seama, acum câteva luni de zile erau discuţii că nu avem vaccin, acum avem prea mult vaccin. Uniunea Europeană o duce foarte bine în ceea ce priveşte vaccinarea şi sunt foarte multe ţări în lume care nu au vaccin, de aceea, a fost creat acest sistem prin care UE a contractat mai mult decât are nevoie, ca să poată după aceea să vândă în altă parte.

Reporter: Mai ales că se vorbeşte deja de a treia doză. Dar, cu atât mai mult, nu luaţi în calcul să faceţi un “push” al campaniei de vaccinare şi în ceea ce priveşte /…/?

Florin Cîţu: Ba da.

Reporter: Dar nu ca intenţie, adică faceţi ceva concret?

Florin Cîţu: Încercăm să găsim şi alte soluţii, dar să ştiţi că doar dacă rămâne în sarcina guvernului şi a celor care până acum au vorbit despre vaccinare, cred că nu putem să să… e nevoie de toată lumea, e nevoie de toţi liderii politici care astăzi critică campania de vaccinare să facă…

Reporter: Şi i-aţi chemat la discuţii?

Florin Cîţu: De fiecare dată le-am spus şi i-am şi chemat să susţină campania de vaccinare. Vreau să vă aduc aminte că a fost o singură dată când majoritatea membrilor Guvernului au participat la o campanie de vaccinare, atunci când am cerut tot eu. Deci cred că este mult mai uşor, e adevărat, să critici, dar ca să facem ceva trebuie ca toţi să venim cu soluţii. De fiecare dată, le-am spus celor de la PSD că aici este un subiect pe care n-ar trebui să avem divergenţe şi ar trebui şi ei să susţină campania de vaccinare, deci toţi liderii; le-am spus şi colegilor mei din PNL, primarii, prefecţii… Cu prefecţii, de fiecare dată am explicat, am păstrat centrele de vaccinare, aceeaşi capacitate o avem, în continuare avem doze, deci dacă… aşteptăm şi soluţii. Guvernul a făcut ceea ce a putut; am încercat şi prin acele concerte, să se vaccineze oamenii, am rugat, am vorbit cu organizatorii să susţină campania de vaccinare. Am mers în toate direcţiile şi vom mai merge, pentru că este singura soluţie.

Reporter: Spuneaţi că, în vestul Europei, vaccinarea merge mult mai bine decât la noi.

Florin Cîţu: Merge mai bine.

Reporter: A luat avânt, aşa, în momentul în care a fost introdus certificatul digital COVID, inclusiv intern. Luaţi în calcul această soluţie şi la noi?

Florin Cîţu: În acest moment, este important ca cei care s-au vaccinat să nu aibă nici un fel de restricţii, pentru că s-au vaccinat şi aceştia sunt oamenii care pot să meargă înainte.

Reporter: Deci e un da?

Florin Cîţu: Vom avea o discuţie şi vom vedea care sunt cele mai bune soluţii. Aţi văzut că de fiecare dată, şi înaintea valului trei, mi-am asumat anumite soluţii care nu au fost foarte populare, dar vreau să văd şi aici ce soluţii sunt şi după aceea voi lua o decizie.