Niciun caz nou de COVID în București. Cîțu se laudă cu vaccinarea: „It is that simple!”

În București nu s-a mai înregistrat niciun caz nou de infectare cu noul coronavirus, de sâmbătă până duminică, iar premierul Florin Cîţu a ținut să se laude cu campania de vaccinare, deși nu a atins nici la sfârșitul lunii iunie cifra de 5 milioane de persoane imunizate cu ambele doze.

„Bucureşti are cea mai mare rată de vaccinare din ţară. Tot în Bucureşti, în ultimele 24 de ore am avut 0 (!!!) persoane infectate cu virusul SARS-COV 2. Vaccinarea este singura soluţie pentru a depăşi pandemia. It is that simple!”, a scris Cîțu pe Facebook.

În Bucureşti şi în 20 de judeţe nu este raportat niciun caz nou de COVID-19 în ultimele 24 de ore.

Grupul de Comunicare Strategică a informat, duminică la prânz, că 46 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2 au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, în urma prelucrăzii a peste 17.000 de teste.

Totodată, s-au înregistrat 5 decese.

În afară de Bucureşti, nu mai este raportat niciun caz nou de COVID-19 în 20 de judeţe: Alba, Arad, Bacău, Bihor, Braşov, Brăila, Buzău, Caraş-Severin, Călăraşi, Covasna, Dâmboviţa, Giurgiu. Harghita, Ialomiţa, Mehedinţi, Sălaj, Tulcea, Vaslui, Vâlcea, Vrancea. În celelalte judeţe sunt între 1 şi 4 cazuri.

De la începutul pandemiei și până duminică, pe teritoriul României au fost confirmate 1.080.630 de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 1.045.351 au fost declarare vindecate.

Până în prezent au murit 33.253 de pacienți infectați cu COVID-19.

La nivel global, au fost raportate, până duminică, 179.075.604 (+2.373.136) persoane infectate și 3.876.675 (+63.542) decese.