7 echipe ale Centrului „Alexandru Proca” participă la 3 competiții internaționale de cercetare

Șapte echipe ale Centrului „Alexandru Proca” din cadrul Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA s-au calificat să participe la 3 competiții internaționale de proiecte de cercetare.

Astfel, la cea mai mare competitie de proiecte din SUA, Intel ISEF, s-au calificat sa participe 5 echipe ale Centrului, cu urmatoarele proiecte: Biometria degetelor cu aplicatii in psihiatrie (Costache Iulia – Colegiul National Spiru Haret), Formularea unei teme bionice de cercetare privind microactuatia biologica cu aplicatii in MEMS (Bucur Portase, Robin Cristian, Sovei Andreea Magdalena – Colegiul National Mihai Viteazul), Studiul teoretic si experimental al nanotuburilor de carbon. Aplicatii (Mihai Alexandru – Colegiul National de Informatica Tudor Vianu), Aspecte privind actuatia electrochimica (Chivulescu Adrian Alexandru, Savin Eva Maria – Colegiul National Mihai Viteazul), Un studiu bionic asupra piciorului de insecta cu aplicatii in MEMS (Drutu Danciu, Eric Gabriel, Mitrea Mihai – Liceul Internațional de Informatică).

La competitia GYSTB 2021, din China, va intra in competitie o echipă cu proiectul Electroosmoza – modelare si identificarea unor aplicatii (Ionescu Natalia – Colegiul National Mihai Viteazul).

La competitia Koreea Science & Engineering Fair, din Koreea de Sud, va concura o echipă cu proiectul Dezvoltarea si cercetarea unui sistem de actuatie dielectric elastomeric pentru aripi cu geometrie variabila (Ursu Stefan – Colegiul Nicolae Titulescu Brașov).

„Reușita Centrului este cu atât mai mare cu cât toate cele 5 echipe care vor reprezenta România la Intel ISEF aparțin Centrului Alexandru Proca. Le urăm succes!”, se transmite în comunicatul primit la redacție.