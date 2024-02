Deca, despre tavanul prăbușit peste elevi: „Este absolut regretabil că au fost puşi din nou în pericol”

Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat miercuri, după ce tavanul unei clase s-a prăbușit peste patru elevi, în localitatea Loamneș din județul sibiu, că „este absolut regretabil că elevii au fost puşi din nou în pericol”, ea amintind despre tragedia de la Odorheiu Secuiesc, unde un elev a murit.

„(…) Incidentul a avut loc într-un corp de clădire din anul 1936 din punct de vedere al datei de construcţie, care a fost reabilitat acum aproximativ două decenii. Şcoala este acum inclusă într-un proiect de reabilitare şi sunt absolut convinsă că investiţia va viza în primul rând punerea în siguranţă, pentru a avea gradul maxim de siguranţă pentru copii şi pentru cadrele didactice care îşi desfăşoară activitatea acolo”, a declarat ministrul Ligia Deca, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bistriţa.

Despre ancheta de la Odorheiu Secuiesc, Deca a spus: „A fost finalizat raportul Corpului de control al Ministerului Educaţiei, el a fost remis organelor de cercetare penală, pentru că sunt aspecte care nu ţin de atribuţiile noastre şi este o anchetă în continuare în curs acolo, deci ce am avut noi colectat, pe linia noastră, de Corpul de control, am transmis către ei şi am dispus o serie de măsuri vizavi de cercetare disciplinară pentru cei care trebuiau să supravegheze siguranţa elevilor, din perspectiva conducerii şcolii. (…) Nu am dat publicităţii raportul, pentru că el a fost remis organelor de cercetare penală, deci până se finalizează ancheta nu o să putem să îl facem public”.