Firea și-a văzut visul: CGMB a aprobat decontarea a 11.000 de teste PCR pentru bucureşteni

Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, nu se lasă și a decis să cumpere 11.000 de teste PCR pentru depistarea bucureștenilor infectați cu noul coronavirus, anunțând că “nu sunt teste din acelea rapide, scurte, contestate, despre care s-a spus că dau anumite erori”.

Consiliul General al Municipiului București (CGMB) aprobat, în ședinţa de luni, proiectul inițiat de edil.

„Primaria Capitalei, prin ASSMB, va deconta clinicilor de stat si private testarea PCR (cu teste normale, deci precise, nu cele rapide), în primă fază, pentru 11.000 de bucureșteni care se înscriu voluntar in proiectul “Testam pentru Bucuresti”. Nu dăm vouchere, nici bonuri, cum neadevarat s-a scris in aceste zile. Nu facem altceva decat ceea ce se intampla in toata lumea, sa testam persoanele fara simptome, dar care pot fi contaminate si sa reprezinte vectori de transmitere. Doar asa putem reporni activitatile si economia”, a declarat Firea.



”În acelasi timp, ASSMB și 5 spitale s-au pregătit sa depuna proiecte pentru accesarea de fonduri europene nerambursabile – direcționate în contextul epidemiei Covid pentru a proteja sănătatea populației, prin POIM (Programul Operațional Infrastructură Mare) 2014-2020 – Axa 4”, a adăugat ea.