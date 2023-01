UBB îi dă lovitura de grație lui Bode – ținut în brațe de profesorul Iohannis: „Teza de doctorat, profund viciată”

„(…) În prima sesizare la această teză, UBB a primit o serie de suspiciuni de plagiat și a identificat altele în plus, în baza analizei integrale a tezei cu două softuri antiplagiat. Concluziile detaliate ale Comisie de etică asupra acestor suspiciuni pot fi găsite aici. În esență, s-au confirmat cele mai multe suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și s-a sesizat CNATDCU pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii. În plus, pentru transparență, UBB a semnalat pe site-ul propriu în zona tezelor susținute la universitate, faptul că teza este afectată de abateri de la etica cercetarii: „Starting from several complaints, this thesis was examined in the fall of 2022 for deviations from the ethical standards for publication. The resolution of the UBB Ethics Commission, including concrete actions for several corrections and sanctions, can be found here.”

În urma sesizării din oficiu, Comisia a analizat noile suspiciuni de abatere de la etica academică în redactarea tezei de doctorat, iar prin recenta Hotărâre nr. 1/2023, s-a confirmat majoritatea acestor suspiciuni, s-au dispus măsuri de corectare și retragere a cărții, și se vor sesiza consiliile naționale (CNATDCU/Consiliul Național de Etică a Cercetării) pentru demersuri suplimentare, în condițiile legii.

În toate aceste cazuri, Comisia de etică a UBB a procedat legal și obiectiv în analiza acestei teze de doctorat, în limita competențelor sale și cu respectarea principiilor de drept și va continua să se pronunțe în aceeași manieră dacă există și alte sesizări.

Comisiile de etică se pronunță exclusiv asupra abaterilor etice. Comisiilor de doctorat și CNACDTU le revine responsabilitatea cu privire la validarea calității și contribuției originale. Trebuie de asemenea notat că Decizia CCR 364/2022 întărește implicit, însă în mod substanțial, rolul și responsabilitatea comisiilor de doctorat în prevenirea, detectarea și sancționarea fraudei academice.

UBB si Comisia adresează mulțumiri pentru participarea la analiză celor doi experți cooptați, Prof. Dr. Corneliu Bjola și Prof. dr. Alin Fumurescu.

Comisia apreciază și încurajează orice sesizări însoțite de dovezi care pot duce la sancționarea și corectarea abaterilor etice apărute în teze sau alte lucrări științifice”.

Iohannis s-a sucit, după ce critica plagiatul lui Ponta, în 2014

Iohannis „uită” de Ciucă și Bode: „Avem nevoie de tolerață zero în privința plagiatului”

Iată ce spunea Iohannis în 2014, în contextul plagiatului lui Victor Ponta: „Dacă cineva care își scrie lucrarea de doctorat copiază mi se pare o problemă proporțional mai mare și se numește plagiat. Oriunde în lume cineva care este prins, cineva dintre politicieni, este prins că a copiat și numai trei rânduri și a plagiat este obligat prin clasa politică să se retragă din politică”.

Bode ține „cu dinții” de fotoliul de ministru al Internelor, anunțând că va „merge înainte, în instanţă, pentru a tranşa acest caz ce a depăşit limitele legii şi ale raţiunii”.

„Este absolut uluitor demersul de analizare a unei lucrări redactate în 2018 folosind norme actualizate în 2020-2022. E un precedent extrem de periculos nu doar pentru lumea academică, dar şi pentru principiile care guvernează statul de drept. Vorbim despre aplicarea retroactivă a unor norme, fapt care plasează sub acelaşi stigmat toate lucrările redactate înainte de 2022. Este o fractură logică şi un demers absurd pe care nu îl poate accepta nimeni ca fiind valid sau legitim. 2. Metoda de citare folosită este în deplină concordanţă cu standardele academice de la momentul susţinerii tezei în 2018. Este o realitate pe care o voi repeta ori de câte ori va fi nevoie. Sintagma ‘profund viciată’ e o apreciere subiectivă a Comisiei, o judecată de valoare goală de semnificaţie academică, cât timp normele au fost respectat”, a scris pe Facebook Bode.

El afirmă că, în ultimii ani, teza sa de doctorat a parcurs absolut toate etapele de analiză şi a trecut cu succes prin toate filtrele de verificare: „Aceasta a fost verificată anti-plagiat de către Universitatea Babeş-Bolyai şi de către Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU), iar ambele instituţii, în mod oficial, au certificat autenticitatea lucrării. Este o altă realitate pe care o voi aminti, public, de câte ori va fi necesar”.

Bode insistă că „procedural şi legal există cel puţin două probleme izbitoare”: „Conform legii, Comisia de Etică se poate pronunţa doar în ceea ce priveşte soluţionarea sesizărilor privitoare la abateri ale membrilor comunităţii universitare, iar eu nu sunt parte a acestei comunităţi, în mod evident, fapt confirmat de pct. 8 alin. (3) din Hotărârea nr. 1 din 2023 a Comisiei de Etică. Curtea Constituţională a clarificat inadmisibilitatea absolută a activităţii oricărei alte comisii de a reexamina cele stabilite de comisia de doctorat şi validate de către CNATDCU. Ca atare, demersul Comisiei de Etică încalcă flagrant decizia Curţii Constituţionale”, afirmă ministrul de Interne.

El susține că a dat în judecată Comisia de la UBB (pentru faptul că aceasta a decis reevaluarea tezei sale de doctorat) deoarece vrea să se asigure că legea este respectată, indiferent de cine este vorba: „Este un drept, dar şi o obligaţie pe care o am ori de câte ori se încalcă legea”.

Ministrul acuză şi „atacuri concertate ale USR şi ale sateliţilor săi” asupra sa şi a PNL: „La fel de evidente sunt presiunile şi atacurile la adresa Universităţii Babeş-Bolyai în toată această perioadă. Regret faptul că Universitatea Babeş-Bolyai s-a grăbit să dea curs acestor presiuni, fără a aştepta soluţia instanţei de judecată. Drept urmare, voi merge înainte, în instanţă, pentru că este singura cale corectă şi legitimă pentru a tranşa acest caz care a depăşit nu doar limitele legii, dar şi ale raţiunii”.

Bode a dat în judecată Comisia de Etică a UBB ca să blocheze verdictul, așa cum aprocedat și „doctorul” Ciucă