Comisia Europeană a alocat aproape 600 mil euro pentru decarbonizare

Comisia Europeană a alocat 594 de milioane de euro, în cadrul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE), pentru opt proiecte de infrastructuri energetice transfrontaliere, cărora li s-a acordat statutul de proiecte de interes comun (PIC), în 2022.

Această investiție face parte din eforturile mai ample ale UE având ca obiectiv decarbonizarea sistemului energetic și atingerea obiectivelor de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră stabilite în Pactul verde european.

Fondurile au fost alocate mai multor proiecte legate de dioxidul de carbon (CO 2 ), printre care: o sumă maximă de 189 de milioane EUR pentru D’Artagnan, o platformă de export de CO 2 din portul Dunkerque din Franța, 157 de milioane EUR pentru infrastructurile de CO 2 din portul Rotterdam (Țările de Jos), cuprinzând atât un terminal de import, cât și o secțiune submarină de 200 km și 2,54 milioane de EUR pentru interconexiunea CSC a UE, un proiect de infrastructură pentru CO 2 din Gdansk (Polonia). Inițiativa Northern Lights, un proiect transfrontalier care reunește inițiativele de captare a CO 2 din mai multe state membre ale UE și din Norvegia, a primit, de asemenea, 131 de milioane EUR. Aceste proiecte vor sprijini crearea unui lanț valoric european al carbonului, în condițiile în care Comisia lucrează la o nouă strategie de gestionare industrială a carbonului, menită să contribuie la realizarea obiectivelor sale climatice.

În plus, se va acorda o finanțare de 100 de milioaneEUR pentru proiectul de rețele inteligente Gabreta, situat între Cehia și Germania, iar proiectul de consolidare a interconexiunii electrice Lonny-Achêne-Gramme dintre Franța și Belgia a primit 1,22 milioane EUR pentru finanțarea unor studii. În fine, 12,77 milioane EURau fost acordate instalației de înmagazinare a gazelor naturale Depomureș din România, în vederea creșterii capacității sale de funcționare, pentru a contribui astfel la securitatea aprovizionării în regiune.

Decizia de finanțare adoptată astăzi vine ca urmare a cererii de proiecte din cadrul MIE din 2023, care a fost ultima cerere de proiecte cu statutul PIC lansată în temeiul regulamentului TEN-E anterior, și anume Regulamentul (UE) nr. 347/2013, pentru care erau eligibile și proiecte din domeniul gazelor naturale. Regulamentul revizuit introduce o excludere generală a finanțării combustibililor fosili. La 7 decembrie, după evaluarea solicitărilor de către Comisie, statele membre au votat în favoarea propunerii Comisiei în cadrul Comitetului de coordonare al MIE. Agenția Executivă Europeană pentru Climă, Infrastructură și Mediu (CINEA) va pregăti acum acordurile de grant cu beneficiarii.