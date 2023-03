Iohannis, în Bulgaria: „Continuăm demersurile pentru a asigura adoptarea, în 2023, a deciziei de aderare la Schengen

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri, la Sofia, după întâlnirea cu omologul bulgar, Rumen Radev, că România şi Bulgaria vor continua activ demersurile pentru adoptarea, în acest an, a deciziei de aderare a celor două ţări la spaţiul Schengen, punctând că cele două state sunt pregătite.

„În planul agendei europene, am abordat, bineînţeles, obiectivul comun al ţărilor noastre cu privire la avansarea procesului de aderare la spaţiul Schengen. Am convenit să continuăm activ demersurile pentru a asigura adoptarea, în acest an, a Deciziei de aderare pentru cele două ţări. România şi Bulgaria sunt pregătite pentru aderare – am dovedit-o prin acţiunile noastre – şi acţionează responsabil cele două state pentru protejarea spaţiului Schengen”, a spus şeful statului.