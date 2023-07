86% dintre români își organizează călătoriile direct de pe smartphone

Potrivit unui sonda realizat de Vola.ro și Flip.ro, 86% dintre români folosesc telefonul pentru a-și planifica vacanța, în timp ce numai 14% recurg acum la laptop sau calculator pentru acest proces.

Rezultatul este o dovadă în plus a faptului că smartphone-urile de astăzi, care au în spate sisteme de operare tot mai complexe, înlocuiesc din ce în ce mai des funcțiile unui computer, mai ales că au avantajul portabilității, putând fi luate peste tot.

85% dintre români găsesc foarte util telefonul mobil în timpul vacanțelor, pe când 15% susțin că îl folosesc numai la nevoie, ceea ce înseamnă că acesta a devenit un accesoriu aproape indispensabil în timpul călătoriilor. În ceea ce privește folosirea intensă a telefonului în vacanță, 58.8% dintre respondenți susțin că stau cu el în mâna pe tot parcursul vacanței, 26.%% spun că îl folosesc mai mult în aeroport, înainte de îmbarcare, în timp ce restul au amintit utilizarea mobilului mai degrabă la cazare sau în avion.

Atunci când vine vorba despre scopul pentru care folosesc telefonul în vacanță, opțiunile românilor sunt următoarele: realizarea pozelor și a filmulețelor de vacanță, comunicarea cu cei de acasă, verificarea traseului pe Google Maps, căutarea restaurantelor sau a obiectivelor turistice de interes, realizarea unor rezervări online, efectuarea unor plăți online sau folosirea rețelelor sociale. Aceste opțiuni arată că smartphone-ul este astăzi mai mult decât un simplu dispozitiv de pe care se dau telefoane, acesta având rolul de a simplifica o bună parte din procesele de care ne ocupăm zi de zi, inclusiv de cele care țin de planificarea și buna desfășurare a vacanțelor noastre.

87.8% dintre respondenți își stochează biletul de îmbarcare direct pe telefon

Conexiunea la internet este foarte importantă pentru români atunci când merg în vacanță, peste 82% dintre ei susținând că toate detaliile organizatorice legate de o călătorie sunt stocate în telefon. De asemenea, 56.8% se bazează pe planul lor roaming, apelând la resursele proprii, pe când 43.2% recurg la Wi-Fi de la hoteluri, restaurante și alte locuri.

Același sondaj a relevat și faptul că 87.8% dintre respondenți își stochează biletul de îmbarcare direct pe telefon, semn că digitalizarea companiilor aeriene a fost cea mai bună decizie pentru călătorii care merg cu avionul și care, astfel, au scăpat de grijile hârtiilor de imprimat. Atunci când vine vorba despre modalitatea de plată în vacanță, 42.4% dintre români aleg plata cu telefonul (prin intermediul diferitelor aplicații), iar 37.6% merg pe varianta cardului fizic. Numai 20% dintre ei mai preferă plata cash, în moneda locală, semn că telefonul și existența diverselor aplicații de plată au redus considerabil din grijile lor legate de banii din vacanță: schimbarea banilor în moneda locală, drumurile la bancomat, stresul de a lua portofelul peste tot și multe altele.

Interesantă este și raportarea lor la e-mailul de birou: 47.8% dintre ei îl verifică numai dacă este o urgență, 28.2% susțin că îl verifică, deoarece se simt mai liniștiți astfel, în timp ce numai 24.1% aleg deconectarea totală.

Nu în ultimul rând, atunci când vine vorba despre momentul preferat pentru a posta imagini din vacanță, cei mai mulți români (45.7%) aleg să posteze în timp real, o dovadă în plus a faptului că un smartphone și o conexiune bună la internet sunt factori esențiali pentru succesul concediului lor.

Upgrade la telefon: 46.9% dintre români au luat în considerarea achiziția unui telefon mai bun pentru vacanțele lor

Potrivit sondajului realizat de Vola.ro în parteneriat cu Flip.ro, 46.9% dintre respondenți spun că au luat în calcul să își cumpere un telefon mai performant pentru vacanță, deoarece își doreau o calitate mai bună a pozelor și a filmulețelor realizate în timpul concediului. Dintre aceștia, 70% spun că dețin un telefon Android, iar 30% dintre ei au iPhone.

În același timp, în ceea ce privește achiziția unui telefon la mâna a doua, 60% dintre respondenți susțin că ar achiziționa un smartphone care nu este nou, mai ales că acum există oferte foarte bune pentru telefoane care nu sunt la primul utilizator, dar care arată și funcționează impecabil.

