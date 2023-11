Cât îi costă pe români minivacanța de 1 Decembrie la târgurile de Crăciun din Europa – Vola.ro

Principalele opțiuni ale românilor pentru destinația dedicată minivacanței de 1 Decembrie sunt Londra, Paris, Roma, Viena, Milano și Bruxelles, potrivit agenției de turism online Vola.ro.

Cele mai ieftine bilete de avion au fost numai 39 de euro pe următoarele rute: Sibiu-Nuremberg (30 noiembrie-2 decembrie) și Cluj-Napoca-Paris (29 noiembrie-1 decembrie).

Prețul mediu pentru un zbor, în noiembrie, este de 144 de euro. În ciuda scumpirilor din acest an, prețul mediu al acestei luni este mai mic, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

De la Budapesta și Praga și până la Londra și Edinburgh, orașele europene se pregătesc acum pentru sezonul festiv. Și cum sfârșitul lunii noiembrie coincide cu deschiderea oficială a târgurilor de Crăciun, turiștii au început deja să facă planuri de vacanță. Mai mult decât atât, în România, urmează o minivacanță de patru zile, având în vedere zilele libere oferite cu ocazia Sfântului Andrei și a Zilei Naționale. 30 noiembrie și 1 Decembrie pică, de această dată, joi și vineri. Momentul este unul numai bun pentru planificarea unui city break, mai ales că, potrivit specialiștilor, prețurile zborurilor sunt acum mai mici.

Care sunt cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa

Pentru iubitorii sărbătorilor de iarnă, oferta din acest an este una foarte generoasă, care include atât capitale europene cu târguri de Crăciun cu tradiții de zeci de ani, cât și orașe care încep acum să câștige teren și să se poziționeze drept destinații festive.

În topul celor mai apreciate târguri de Crăciun se află an de an Londra, Viena, Budapesta, Praga și Edinburgh, orașe care se transformă complet pe durata sărbătorilor de iarnă. De altfel, târgurile de Crăciun s-au deschis încă de la jumătatea lunii noiembrie și își așteaptă vizitatorii și în acest an.

Călătorii au multe optiuni. Potrivit Vola.ro, lista târgurilor de Crăciun la care poți ajunge la o distanță mai mică de 3 ore cu avionul și la un preț mediu accesibil include orașe precum: Köln – 60 de euro, Londra – 80 de euro, Berlin – 85 de euro, Nuremberg – 94 de euro, Bruxelles – 96 de euro, Edinburgh – 116 euro, Manchester – 127 euro, Praga – 177 euro, Viena – 167 euro, Budapesta – 177 euro.

Unde își vor petrece românii minivacanța de Sfântul Andrei și Ziua Națională?

Vola.ro a realizat și topul celor mai rezervate destinații pentru minivacanță, iar alegerile românilor nu sunt deloc surprinzătoare. Principalele lor opțiuni sunt orașele populare pentru city break, destinații cunoscute inclusiv pentru evenimentele festive organizate în această perioadă: Londra, Paris, Roma, Viena, Milano, Bruxelles.

În topul țărilor spre care vor zbura românii pe durata minivacanței se află, așa cum era de așteptat, Italia, cu 19.24% dintre rezervări. Urmează Marea Britanie, România, Franța, Spania și Austria, țări în care există și comunități mari de români, semn că mulți vor profita de zilele libere pentru a-și vizita rudele care locuiesc în afară sau pentru a se întoarce în țară.

Mai mult decât atât, pentru că zilele libere de Sfântul Andrei și de Ziua Națională sunt confirmate an de an, aceștia au putut să își rezerve biletele din timp, profitând de prețuri accesibile: 36% au rezervat cu 14-33 de zile înainte de zbor, în timp ce 53% au făcut rezervarea cu mai mult de o lună în avans. Restul procentelor s-a împărțit aproape în mod egal între alte opțiuni. De asemenea, durata medie de ședere a acestora la destinație este de 3-5 zile, un scurt city break.

În ceea ce privește cele mai ieftine zboruri vândute de Vola.ro în timpul minivacanței, acestea au fost numai 39 de euro pe următoarele rute: Sibiu – Nuremberg (30 noiembrie – 2 decembrie) și Cluj-Napoca – Paris (29 noiembrie – 1 decembrie). La polul opus, cel mai scump zbor vândut a fost pe ruta București-Rovaniemi (Finlanda), între 29 noiembrie și 3 decembrie, la prețul de 894 de euro.

