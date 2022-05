Echipamentele ATEN Secure KVM, create pentru domenii cu nevoi de securitate avansată

ATEN International, lider mondial în soluții de conectivitate AV/IT și sisteme complete de administrare, a creat seria de switch-uri Secure KVM, proiectate îndeosebi pentru instituții și agenții guvernamentale, dar și pentru companiile care necesită soluții de securitate avansate.

Comunicatul ATEN:

Securitatea cibernetică este un subiect tot mai dezbătut în ultima perioadă, iar asta nu ar trebui să ne surprindă, în condițiile în care studiile arată că, până în anul 2025, pierderile cauzate de atacurile cibernetice s-ar putea ridica la 10,5 miliarde USD, devenind astfel cea mai profitabilă activitate ilegală din istorie. În plus, s-a observat o intensificare a atacurilor împotriva elementelor de infrastructură, rețelelor energetice și a lanțurilor de aprovizionare, ceea ce face ca impactul să fie resimțit mai puternic de populația din diferite locuri ale planetei.

Cele mai expuse în fața unor astfel de atacuri sunt instituțiile guvernamentale, dar și o serie de companii, care nu și-au adaptat încă tehnica și protocoalele de securitate la provocările și amenințările actuale. Secretul unei securități eficiente este acela de a fi proactiv și nu reactiv, ceea ce înseamnă că tehnologia utilizată trebuie să fie întotdeauna actualizată.

Pentru o securitate optimă, ATEN recomandă implementarea de protecție fizică și digitală și, de aceea, a creat switch-urile Secure KVM, care pot face față tuturor amenințărilor noi.

Cu elemente de securitate hardware și software sporite, acestea au capabilitatea de a proteja mai multe stații de lucru atât din domenii cheie, precum apărare, servicii de informații sau agenții guvernamentale, cât și din cadrul companiilor care pun preț pe protecția datelor.

Ele introduc un element fizic de securitate, fiind așadar o alegere excelentă și pentru zona medicală sau pentru sectorul financiar, facilitând practic separarea rețelelor și, odată cu aceasta, a datelor confidențiale de celelalte, fără ca utilizatorii să fie nevoiți să își schimbe locația sau consola de pe care operează. De aceea, switch-urile Secure KVM reprezintă ultima și poate cea mai eficientă linie de apărare împotriva atacurilor.

Switch-urile ATEN Secure KVM sunt certificate încă din anul 2015 PSS PP v3.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Switch) – standard creat de National Information Assurance Partnership (NIAP), reprezentanta americană dintre cele 31 de națiuni membre ale Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA).

După introducerea de către NIAP a PSD PP v4.0 (Protection Profile for Peripheral Sharing Device) în anul 2020, ATEN și-a extins oferta de switch-uri Secure KVM, prin adăugarea de modele care respectă acest nou standard, cu cele mai noi cerințe și recomandări din domeniul securității cibernetice. Acestea sunt adecvate pentru companii care lucrează cu date confidențiale, informații secrete și conținut proprietar, dar și pentru organizații care trebuie să implementeze în rețele diferite mai multe niveluri de securitate, precum instituțiile guvernamentale, armata, furnizorii de servicii medicale, băncile sau instituțiile financiare.

Prin comparație cu PSS PP v3.0, standardul PSD PP v4.0 introduce suport pentru noi interfețe și protocoale video, în timp ce filtrarea audio a devenit mai strictă. Astfel, este posibilă redarea la rezoluție 4K cu până la 60Hz în loc de 30Hz. De asemenea, filtrarea dispozitivelor USB poate fi configurată, iar conectarea unor dispozitive USB neautorizate este semnalizată prin indicatoare LED.

Switch-urile ATEN Secure KVM îndeplinesc toate cerințele moderne de securitate, fiind proiectate pentru a izola datele confidențiale de restul conținutului, simultan cu adoptarea unui design intuitiv, ușor de folosit, care garantează integrarea rapidă în sistem. Printre elementele de securitate încorporate de aceste echipamente se numără detecția la intruziune – care duce la blocarea dispozitivului de îndată ce s-a încercat sabotarea sa la nivel fizic, marcajele fizice care pun în evidență o tentativă de sabotaj fizic, firmware care nu poate fi reprogramat, restricționarea conectării de elemente periferice neautorizate, Secure Port Switching, construcție solidă, metalică, filtrare a sunetului și indicatoare LED.

Totodată, se garantează izolarea canalelor și fluxul de date unidirecțional, ceea ce înseamnă că nu pot fi transferate date între computere și nici între console. Informațiile despre utilizatori sunt, la rândul lor, protejate, căci datele legate de mouse și tastatură sunt șterse în mod automat la încetarea transmisiei și eliminate complet la schimbarea portului.

Acceptarea sau respingerea diverselor dispozitive USB este realizată prin filtrare CaC a porturilor și, în plus, este posibilă configurarea pentru respingerea anumitor dispozitive USB. Mai mult decât atât, sunt implementate funcții care permit auditarea jurnalelor de activitate KVM. În tot acest timp, calitatea este menținută la cel mai ridicat nivel, cu suport pentru rezoluții de până la 3840×2160 @60Hz, redare pe două monitoare separate și tehnologie ATEN Video DynaSync, pentru înlăturarea problemelor de afișare la pornire.

În centrul unui studiu de caz care demonstrează eficiența switch-urilor ATEN Secure KVM se află o clădire de birouri de mari dimensiuni deținută de stat, care găzduiește mai multe instituții și ai cărei administratori și-au propus implementarea unor măsuri robuste de securitate cibernetică, simultan cu introducerea posibilității de a accesa sisteme cu niveluri diferite de confidențialitate, folosind configurații single sau dual-monitor. Iar o cerință esențială este aceea de protecție împotriva atacurilor cibernetice, prin implementarea de echipamente care nu prezintă vulnerabilități.

Prin urmare, este evidentă necesitatea unor soluții capabile să asigure separarea rețelelor și care să respecte cele mai noi standarde în materie de securitate. Echipamentele ATEN Secure KVM se mulează perfect peste toate aceste cerințe, oferind securitate la standarde militare și mai multe niveluri de protecție, atât fizică, cât și digitală. Gama ATEN conține modele DisplayPort, HDMI și DVI, cu 2, 4 sau 8 porturi, atât PSD PP v4.0, cât și PSS PP v3.0.

Despre ATEN

Înființată în anul 1979, ATEN International Co., Ltd. (TWSE: 6277), este cel mai mare furnizor de echipamente de conectivitate AV/IT și soluții de administrare. Incluzând soluții KVM, soluții A/V profesionale și soluții inteligente de alimentare, gama de produse ATEN conectează, administrează și optimizează echipamentele electronice din mediile corporate, guvernamental, educație, media și transporturi. ATEN deține peste 570 de brevete înregistrate la nivel internațional și o echipă de cercetare ce asigură un flux constant de soluții inovatoare, de unde rezultă un portofoliu cuprinzător de produse disponibile la nivel mondial.

Având sediul în Taiwan, ATEN International Co., Ltd. s-a extins și are astăzi subsidiare în China, Japonia, Coreea de Sud, Belgia, Australia, S.U.A, Regatul Unit, Rusia, Turcia, Polonia, India și România – cu centre de cercetare în Taiwan, China și Canada. Pentru mai multe informații despre ATEN, vizitați www.aten.com.