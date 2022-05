ELKO Sync 2022: Valoarea parteneriatelor în vremuri de schimbări profunde

Orașele inteligente, tehnologiile emergente și riscurile de securitate care acompaniază globalizarea s-au numărat printre temele puse în discuție de către cei mai importanți reprezentanți ai industriei IT&C, la inițiativa ELKO România, într-un cadru ce subliniază importanța parteneriatelor de încredere și a relațiilor umane în vremuri de profunde schimbări.

„Sectorul public din România reprezintă în continuare cea mai mare oportunitate de digitalizare şi de furnizare de tehnologie de pe piaţa locală”, estimează reprezentanții celor mai importante companii IT&C la nivel global, reuniți în perioada 12-14 mai la Brașov, pentru seria dezbaterilor ELKO Sync ’22.

Organizat de ELKO Romania, companie membră a grupului ELKO, unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, evenimentul a oferit o importantă platformă de dialog experților și strategilor din acest sector, care au evaluat oportunitățile și vulnerabilitățile care modelează parcursul actual al industriei IT, zonă aflată sub presiunea directă a unui mediu în continuă și accelerată schimbare. Cu circa 30 de ani de experiență internațională și aflată la aniversarea a 23 de ani de excelență pe piața din România, compania ELKO și-a câștigat prestigiul cu un portofoliu cuprinzător, provenit de la producători de elită, și cu o rețea extinsă de colaboratori locali: integratori, retaileri sau e-taileri.

Companii cu reputație globală, precum: ASUS, Axis Communications, Bosch, Getac, HP Inc., Hewlett Packard Enterprise, Huawei, Lenovo, Milestone Systems, APC by Schneider Electric, Bitdefender, Eaton, Epson, LG Business Solutions, Microsoft, QNAP, Tecnoware, ViewSonic, s-au numărat printre participanții care au prezentat propriile viziuni în cadrul conferințelor de la Brașov, în paneluri de discuții sau în sesiuni de workshopuri și demonstrații interactive.

Consecvent principiilor care i-au asigurat succesul și continuând o prestigioasă tradiție, ELKO a oferit prin acest eveniment un cadru de dezbatere relevant pentru dezvoltarea industriei, compania bazându-și propria creștere pe bune practici și pe valoarea parteneriatelor durabile. De altfel, tema evenimentului, „Navigate the change together”, spune povestea importanței parteneriatelor de încredere și a relațiilor umane în vremuri de profunde schimbări, precum cele pe care le trăim acum.

Un rol esențial în noul ecosistem, definit de interconectivitate și de un ritm rapid de schimbare, îl are echipa, alături de comunitatea partenerilor unei organizații. “În perioada următoare focusul nostru rămâne neschimbat: diversificarea portofoliului de produse și soluții, astfel încât să oferim cea mai bună experiență clienților noștri, eficientizarea proceselor și, nu în ultimul rând, focusul pe oameni, pe dezvoltarea personală și profesională, planuri de carieră și oportunități interne de carieră. Pentru că știm cu siguranță că, indiferent de vremurile pe care le trăim, puterea noastră stă în oameni”, a declarat Carmen Stanciu, General Manager ELKO Romania, în discursul care a deschis oficial evenimentul de la Brașov.

Noile provocări în procesul transformării digitale, schimbările la nivelul proceselor de muncă, de învățare sau a modelelor de afaceri, alături de soluțiile inovatoare care vor deservi orașele inteligente s-au numărat printre punctele puse în discuție în cadrul ELKO Sync ’22. Un veritabil laborator de inovație aplicată, ecosistemul unui oraș inteligent asimilează soluții inteligente care răspund principalelor probleme ale aglomerărilor urbane, de la infrastructură și eficientizarea energetică, la mediul de securitate, conceput pentru protejarea cetățenilor. Reorganizarea orașelor pe principii contemporane, care să soluționeze zonele critice ale marilor aglomerări urbane, reprezintă o direcție principală de dezvoltare în următorii ani pentru industria IT.

Participanții la evenimentul de la Brașov au pus în discuție principalele tendințe, soluții sau echipamente care răspund acestor teme, trecând în revistă și principalele concepte cristalizate în contextul anilor consecutivi de criză, de la principiile economiei sociale, la afaceri sustenabile, educație și viziuni actuale cu privire la respectul față de mediu.

Sustenabilitatea este, de altfel, fundamentul dezvoltărilor contemporane și unul dintre principalele criterii de acordare a fondurilor europene, o sursă strategică de finanțare pentru proiectele cu grad înalt de complexitate. O mare parte dintre acestea sunt adresate sectorului public, care în România reprezintă în continuare cea mai mare oportunitate de digitalizare şi de furnizare de tehnologie de pe piaţa locală.

În acest cadru mai larg, există domenii care au nevoie de o atenție specială. Educația este, probabil, sectorul care caută cel mai avid soluții de adaptare, evaluând tehnologii VR, stații de lucru digitale sau imprimare 3D, pentru a gestiona unele schimbări contextuale care s-ar putea dovedi ireversibile. Criza sanitară a accelerat trendurile ultimilor ani, revoluționând conceptele și procesele într-un sector cu relevanță strategică, iar viitorul promite scenarii, care până nu demult erau asociate filmelor de ficțiune. Metaverse-ul bate la ușă și, de data aceasta, nu ca spațiu versatil dintr-un roman cyberpunk. Dezvoltatori de elită ne asigură că printr-o simplă logare cu datele personale, școala, muzeul și locul de muncă ar putea deveni accesibile de pe propria canapea. Infrastructurile necesare unui astfel de scenariu, precum și soluțiile de protecție a acestor sisteme complexe reprezintă tot atâtea provocări multidisciplinare pentru domeniul IT&C.

Zona de business rămâne, de asemenea, o direcție importantă de dezvoltare a sectorului digital. Inteligența Artificială și învățarea automată sunt pilonii tehnologiilor actuale, deși în România conceptul nu este încă aliniat nevoilor mediului de afaceri. Educația în mediul antreprenorial ar putea ridica, însă, nivelul de conștientizare cu privire la soluțiile și echipamentele care îmbunătățesc experiența utilizatorului, contribuie la atingerea obiectivelor unei organizații și impulsionează dezvoltarea companiilor. Tehnologiile emergente, cum ar fi edge computing, le oferă companiilor o modalitate mai rapidă și mai eficientă de a procesa datele, folosind aplicații de nivel enterprise. Principalele teme în contextul expansiunii soluțiilor de tip edge computing vizează securitatea și extinderea categoriilor de clienți cărora li se adresează acest serviciu. “Întregul ecosistem de companii specializate în furnizarea de soluţii de edge computing trebuie să discute în detaliu cu potenţialii clienţi şi să se asigure că sunt evaluate corect toate componentele pe care le presupune instalarea unei asemenea soluţii, inclusiv din punct de vedere al securităţii cibernetice”, au spus participanții la discuții.

Deși universul virtual îmbunătățește constant calitatea vieții reale, tehnologiile pot deveni instrumente periculoase în mâinile persoanelor sau organizațiilor rău intenționate. Pentru companii, riscurile sunt potențate de slăbiciuni interne, de la lipsa evaluărilor riguroase, la controlul slab al accesului sau protecția discutabilă a datelor, a dispozitivelor și a parolelor. Nivelurile scăzute de investiții, instruire și conștientizare reprezintă, de asemenea, vulnerabilități care favorizează producerea incidentelor de securitate.

Comunicarea și educația sunt principalii vectori prin care mediul de afaceri s-ar putea familiariza atât cu oportunitățile oferite de tehnologie, cât și cu nivelul investițiilor necesare implementării acestor sisteme, principalul motiv de reticență al multor antreprenori interesați, mai ales în această perioadă, să țină bugetele sub control. Conștiente de riscurile potențiale, companiile responsabile rămân, însă, permanent interesate de cele mai noi soluții în securitate și de instruirea permanentă a personalului în acest domeniu.

Despre ELKO Group și ELKO Romania

ELKO Group este unul dintre cei mai mari distribuitori de produse, soluții IT și electronice de consum din regiune, reprezentând 400 de producători. Compania oferă o gamă largă de produse și servicii către mai mult de 10.000 de retaileri, producători de calculatoare, integratori de sisteme și companii din diferite domenii, în 11 țări din Europa. Cifra de afaceri a ELKO Group în 2021 s-a ridicat la 2.2 miliarde USD (1.8 miliarde EUR).

ELKO Romania face parte din Grupul ELKO și este specializată în distribuția unei game largi de echipamente și soluții IT – PC-uri, componente, electronice home & office, telefoane mobile, software, soluții de infrastructură IT și de stocare, soluții de securitate, echipamente industriale, sisteme de comunicații, soluții smart building și smart city – precum și electronice de consum. Compania comercializează produsele din portofoliu exclusiv prin intermediul partenerilor săi, companii revânzătoare (reselleri, retaileri, e-taileri, companii care proiectează, instalează și revând soluții IT, sisteme de comunicații și supraveghere video), adresând toate canalele de distribuție IT & Telecom.