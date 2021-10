Microsoft România are un nou manager general, cu atribuţiile din 1 noiembrie

Compania Microsoft l-a numit pe Bogdan Putinică în funcţia de manager general pentru România, acesta urmând să-şi preia atribuţiile din 1 noiembrie.



Bogdan Putinică a fost vicepreşedinte senior al grupului suedez Enea – furnizor global de soluţii de telecomunicaţii şi securitate cibernetică, unde a condus divizia de Professional Software Services. Structura avea aproximativ 400 de angajaţi şi operaţiuni în Europa, America de Nord şi China. Grupul a înregistrat, în ultimii 9 ani, creşteri medii anuale ale veniturilor de peste 20%, independent de schimbările dinamice din piaţă.

Bogdan Putinică are o carieră de 20 de ani în domeniul tehnologiei, începându-şi activitatea profesională prin fondarea, în anul 2000, a companiei IP Devel – unul dintre start-up-urile de tehnologie cu cea mai rapidă ascensiune din industria de profil din România. Sub conducerea sa, IP Devel a ajuns la o cifră de afaceri de 3,5 milioane de euro şi a fost prima companie IT românească care a pătruns pe pieţele asiatice, inclusiv pe cea din Japonia, se precizează în comunicatul Microsoft.

În calitate de manager general al Microsoft România, Bogdan Putinică are rolul de a contribui la atingerea obiectivelor de afaceri ale companiei, consolidând poziţia strategică a acesteia pe piaţa locală. Totodată, noul manager general va sprijini demersurile Microsoft pentru poziţionarea României ca un centru de digitalizare, prin valorificarea potenţialului remarcabil şi a atuurilor unice ale ţării – un număr mare de talente în domeniul IT, a doua cea mai mare economie din Europa Centrală şi de Est, a doua cea mai mare populaţie de dezvoltatori din regiune şi un ecosistem vibrant format din peste 30.000 de start-up-uri şi companii IT.

Absolvent al Academiei de Studii Economice din Bucureşti, cu o diplomă în Finanţe Internaţionale şi Banking, Bogdan Putinică deţine o amplă expertiză în gestionarea operaţiunilor de servicii de software, precum şi de cercetare şi dezvoltare de produse, pe multiple pieţe internaţionale.

Compania Microsoft este prezentă pe piaţa din România din anul 1996 şi este unul dintre liderii globali ai pieţei soluţiilor software şi a serviciilor cloud. În prezent, echipa Microsoft România numără 2.000 de oameni, compania fiind prezentă în 3 oraşe din ţară: Bucureşti, Timişoara şi Iaşi.