Monitor cu ecran tactil și tehnologie PCAP pentru săli de clasă și lucru în echipă

ViewSonic a introdus, recent, monitorul de 24 de inches TD2455 cu suport tactil pentru pana la 10 atingeri simultane. Datorita tehnologiei In-Cell Touch, raspunsului deosebit de rapid la comenzi si designului sau ergonomic, ViewSonic TD2455 asigura un nivel ridicat de control in salile de clasa si productivitate sporita in spatiile de lucru in echipa.

Controlul tactil intuitiv garanteaza o experienta fluida in utilizare, iar prin suportul multi-touch pentru pana la 10 atingeri simultane, mai multi utilizatori pot scrie sau desena simultan pe suprafata aceluiasi ecran, folosind stylus-uri sau propriile degete.

TD2455 asigura compatibilitate multi-platforma, raspunde rapid la comenzi, foloseste tehnologie In-Cell Touch si un design ergonomic avansat, care faciliteaza un control eficient.