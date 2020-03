Noi soluții de scanare mobile marca Brother

Brother, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții pentru mediul de afaceri, a prezentat o nouă gamă de echipamente mobile de scanare, ideale pentru digitalizarea rapidă a documentelor în deplasări, departe de tehnica de calcul complexă de la birou.

Tehnica de calcul modernă a oferit soluția acestei dileme, oferind posibilitatea digitalizării documentelor, pentru o arhivare, inventariere și accesibilitate facilă a acestora. În paralel, însă, a crescut semnificativ gradul de mobilitate a utilizatorilor, ceea ce a determinat o cerere în creștere de echipamente portabile.

Pentru a veni în ajutorul acestor utilizatori, tot mai numeroși, Brother a creat seria DS de scannere mobile, concepute pentru cei care lucrează mult pe teren. Acum producătorul anunță o înnoire a gamei, prin introducerea a trei noi modele: DS-940DW, DS-740D și DS-640.

Noile echipamente se remarcă prin designul ergonomic și ușurința în utilizare, precum și prin formatul lor compact. Astfel, pot fi transportate cu ușurință oriunde și pot fi operate de orice categorie de utilizatori, indiferent că sunt oameni de vânzări, angajați în logistică sau în domeniul medical. Iar flexibilitatea este extinsă de varietatea mediilor care pot fi scanate, de la documente pe hârtie în format A4, până la carduri de identificare din plastic. În același timp, performanțele sunt de top, viteza de scanare ajungând până la 15PPM la rezoluția de 300DPI, datorită rolelor ultra-performante cu care sunt prevăzute noile modele.

Odată scanate, documentele pot fi salvate într-un folder dintr-un PC sau trimise ca atașament la un e-mail. Toate modelele sunt prevăzute cu conexiune USB 3.0 pentru alimentarea cu energie și transferul de date și includ soluția software Kofax PDF, ce le permite utilizatorilor să convertească, editeze și să partajeze cu ușurință documentele scanate.

În momentul scanării, utilizatorul are mai multe opțiuni la dispoziție: Scan to Email, Scan OCR, Scan to File și Scan to Image. Suplimentar, DS-940DW este echipat cu baterie reîncărcabilă, slot de card microSD și interfață Wi-Fi. În acest fel, modelul beneficiază de autonomie deplină în utilizare documentele scanate fiind stocate pe card, de unde pot fi accesate și partajate folosind un dispozitiv mobil pe care a fost instalată aplicația dedicată Brother iPrint&Scan. De asemenea, DS-940DW și DS-740D permit scanare față-verso, în timp ce vârful de gamă asigură suport și pentru funcția de pornire automată a scanării.

Noua gamă de scanere mobile Brother schimbă modul în care se lucrează cu documentele și îmbunătățesc eficiența întregii activități profesionale, urmând a fi disponibile pe piața din România începând de la sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie.