Vacanță exclusivistă de Paşte: Zbor charter spre insulele Seychelles

Agenția de turism Eturia, în colaborare cu Răzvan Pascu, anunță lansarea unui zbor charter spre Seychelles, după ce autoritățile din Seychelles au confirmat, recent, că au atins un nivel satisfăcător de imunitate prin vaccinarea unei mari părți din populaţie.

Țara se redeschide turiștilor, începând din 25 martie, iar intrarea în Seychelles se face doar în baza unui test negativ de tip PCR.

Anul acesta, catolicii sărbătoresc Paștele pe 4 aprilie, iar ortodocții, pe 2 mai.

Iată precizările, în comunicatul transmis redacției:

Începutul primăverii a adus câteva vești foarte bune pentru turismul mondial. Una dintre acestea este și redeschiderea uneia dintre cele mai frumoase destinații de plajă din lume, Seychelles.

În acest context, agenția de turism Eturia, în colaborare cu Răzvan Pascu, anunță astăzi lansarea unui zbor charter spre Seychelles cu două tipuri de pachete de cazare și prețuri începând de la 2690 euro / persoană.

Vor fi două rotații de zbor, fiecare cu câte 7 nopți la destinație, prima în perioada Paștelui (29 aprilie – 7 mai) și cea de-a doua în săptămâna imediat următoare (7 – 15 mai).

Experții în turism de pretutindeni susțin că Arhipelagul Seychelles este una dintre cele mai spectaculoase și ofertante destinații de plajă de pe glob, garantând turiștilor ce aleg să călătorească spre aceste insule din mijlocul Oceanului Indian o combinație extrem de reușită între munte și mare, diversitate în ceea ce privește opțiunile de petrecere a timpului liber, precum și o selecție de hoteluri de lux și servicii premium.

Vacanţă de primăvară în paradis: 8 zile

Nisip alb și fin, ape în zeci de nuanțe de turcoaz, palmieri desprinși parcă din cărțile poștale, vegetație luxuriantă, o viața marină intensă, țărmurile dantelate, țestoasele gigant Aldabra, resorturile de top, liniștea și sentimentul de relaxare deplină care plutește peste tot în Arhipelag sunt printre principalele aspecte care îi atrag pe turiști ca un magnet în Seychelles.

Toate acestea sunt ,,incluse” și în pachetul de vacanță cu zbor charter pe care agenția de turism Eturia, în colaborare cu Răzvan Pascu, l-au pregătit în perioada sărbătorilor de Paște din acest an. Cei care doresc totuși să petreacă Paștele acasă, împreună cu familia extinsă ori cu prietenii, pot opta pentru aceeași excursie o săptămână mai târziu.

„Un sejur luxury de 8 zile, cu zbor charter/direct din Bucureşti cu Air Seychelles, cazare cu demipensiune la un resort premium de 5 stele, ca o grădină botanică pe 100 de hectare (cu plaje private în top cele mai frumoase din lume, teren de golf, tiroliene, suprafețe imense, multe restaurante ce oferă experiențe diverse), plus transferuri, taxe de aeroport, asigurare de călătorie cu clauză COVID și asigurare storno și însoțitor de grup din partea agenției pornește de la 2.790 euro/adult în perioada Paștelui și de la 2.690 euro/adult cu plecare în prima săptămână din Mai” a declarat Sorin Stoica, director general Eturia, agenția de turism care propune această vacanță cu totul aparte turiștilor săi, amatori de călătorii în destinații deosebite.

Seychelles își redeschide granițele pentru turiști începând din 25 martie

Pentru a-și proteja populația de efectele virusului, autoritățile din Seychelles au acționat cu foarte mare prudență în ultimul an, permițând intrarea cetățenilor din foarte puține țări (cu testare si carantină) și actualizând în permanență lista țărilor ,,verzi”. Practic, Seychelles a fost o ţară aproape închisă timp de un an de zile.

Totodată, alături de Israel, Seychelles este țara cu cel mai mare procent de persoane vaccinate din lume, propunându-și ca până la finalul lunii martie circa 80% din populația de aproximativ 90.000 de locuitori să fie vaccinată și să își poată relua, treptat, activitatea, deschizând totodată și granițele pentru turism începând cu 25 Martie. Intrarea în Seychelles va fi condiționată de prezentarea unui test negativ de tip PCR efectuat în ultimele 72 ore.

„Seychelles este destinaţia mea preferată de plajă. Am fost aici în luna de miere, dar şi cu copiii 5 ani mai târziu, iar pe lângă plajele superbe, ai foarte multe activităţi de făcut. Am creat împreună cu Eturia nişte pachete de vacanţă Premium, fix la hotelurile Constance, la care am fost şi eu în luna de miere, cu excursii incluse şi transferuri, care în Seychelles nu sunt doar dificil de procurat, dar şi scumpe. Eturia a semnat contract cu compania aeriană Air Seychelles, companie mare, serioasă şi cu multe rute internaţionale în portofoliu şi sunt bucuros să putem oferi turiştilor noştri pachete Premium de o săptămână, in perioada Paştelui/1 Mai şi imediat în săptămâna următoare. Vom avea 2 rotaţii, 2 zboruri dus-întors, la diferenţă de o săptămână”, a declarat Răzvan Pascu, consultant în marketing turistic.

Zborul va fi operat cu o aeronavă Airbus A320neo de către linia aeriană națională a Insulelor Seychelles, Air Seychelles, la bordul căreia pasagerii au la dispoziție două clase de călătorie: Business (12 locuri) și Economy. Avionul oferă confort sporit turiștilor, grație culoarului mai lat decât al altor aeronave, cât și spațiului de stocare extins de deasupra scaunelor. De asemenea, Airbus A320neo asigură o reducere cu aproape 50% a amprentei zgomotului, consum de combustibil scăzut cu 20% și o scădere de aproape 50% a emisiilor de oxizi de azot în comparație cu aeronavele de generație anterioară, contribuind astfel semnificativ la protejarea mediului înconjurător.

Una dintre cele mai exclusiviste destinații de plajă din lume

Deși arhipelagul Seychelles este o destinație celebră mai ales în rândul cuplurilor proaspăt căsătorite, venite aici în luna de miere, cele 115 insule care formează Arhipelagul pot fi luate în considerare, fără doar și poate, și de către familiile cu copii, grupuri de prieteni sau chiar persoane single, care își doresc să se relaxeze și să se simtă în fiecare zi ca în Grădina Edenului, așa cum i se mai spune.

Cu peste 100 de specii de plante endemice, care reinventează paleta de nuanțe de verde, orice vizită în Seychelles devine o adevărată lecție de biologie, care nu te poate lăsa indiferent. Turiștii ajunși aici vizitează în mod special insulele Mahe, Praslin și La Digue.

Mahe este cea mai mare dintre insulele Arhipelagului, locul unde se află, de altfel, și capitala țării, Victoria, dar și aeroportul internațional. Tot pe Mahe, turiștii pot vizita și unul dintre cele mai frumoase Parcuri Naționale din lume situat în jurul vârfului Morne Seychellois, cel mai înalt punct al insulei, dar și plaje spectaculoase, cu peisaje paradisiace.

La circa o oră cu ferryboat-ul se află Insula Praslin, ce găzduiește una dintre „junglele” din Arhipelag, Vallée de Mai, o rezervație naturală și locul unde pot fi identificate toate cele 6 specii de palmieri endemici din Seychelles, între care și faimosul Coco de Mer.

Tot pe insula Praslin se află și plaja Anse Lazio, prezentă în toate topurile cu cele mai frumoase plaje din lume. Cât despre insula La Digue, turiștii aleg să călătorească aici în principal pentru plajele sale, în special celebrele Anse Source D’Argent și Grand Anse.