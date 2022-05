Videointerfonul Classe 300EOS, centrul de control al unei locuințe inteligente

Legrand lansează în România Classe 300EOS with Netatmo, primul interfon conectat cu asistent vocal Amazon Alexa încorporat.

Datorită acestei caracteristici tehnologice unice, care combină toate funcțiile unui interfon cu posibilitatea de comandă vocală, experiența utilizatorilor se extinde spre noi orizonturi.

Astfel, noul interfon conectat Bticino permite gestionarea tuturor funcțiilor tradiționale ale videointerfoniei prin intermediul comenzilor vocale, încorporând totodată toate celelalte funcții Amazon Alexa ce permit controlul iluminatului, al prizelor și al storurilor.

Cu o formă ușor arcuită care îi conferă un stil elegant și totodată contemporan, Classe 300EOS with Netatmo se distinge printr-un design inovator, datorită căruia a primit prestigiosul premiu IF Design Award 2021. Tehnologia, cercetarea și designul au reprezentat caracteristici importante care au condus Classe 300EOS la nominalizare alături de laureații ediției 2021 a IF Design Award, un premiu de renume mondial care a avut anul trecut peste 10 000 de candidaturi.

„Videointerfonul Classe 300EOS devine centrul de control al locuinței inteligente. Interfața sa permite o interacțiune intuitivă, concepută pentru a fi utilizată de oricine, iar comenzile smart facilitează accesul rapid la toate funcțiile videointerfoniei, dar și de securitate, de acasă sau de la distanță. Să poți răspunde la apeluri, să poți activa sistemul de blocare pentru a deschide și pentru a închide poarta sau să poți vizualiza imaginile de pe camerele inteligente Netatmo de interior sau de exterior, înseamnă confort și liniște în locuința ta, oriunde te-ai afla”, declară Călin Pașcalău, director general Legrand România.