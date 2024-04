Zilele Sculpturii București 2024: Unde Formele se Aliniază, Arta se dezvăluie!

Zilele Sculpturii București, organizate pentru al patrulea an consecutiv de Uniunea Artiștilor Plastici din România, prin Filiala de Sculptură București, încep joi la Combinatul Fondului Plastic, și se derulează până pe 28 aprilie, cu expoziții, instalații, ateliere și alte activități axate pe sculptură și artă vizuală.

Precizările transmise redacției:

Evenimentul debutează joi la ora 18.30, cu vernisajul expoziției de sculptură contemporană #syzygy, care va cuprinde lucrări remarcabile a 34 de artiști contemporani, prezentate în Galeria SENAT, Spațiul The Institute și curtea Combinatului Fondului Plastic, avându-i curatori pe Réka Csapó Dup, Adriana Oprea și Horațiu Lipot. Alături de aceasta, publicul va avea ocazia să descopere și expoziția semnată de Alexandru Ranga și curatoriată de Andrei Barbu la galeria IOMO.

Artiștii sunt: Alina Aldea, Ioan Bolborea, Traian Cherecheș, Sergiu Chihaia, Florin Codre, Mihai Coșulețu, Ștefan Radu Crețu, Călin Dan, Valentin Duicu, Réka Csapó Dup, Darie Dup, Laszló Forray, Raluca Ghideanu, Emil Cristian Ghiță, Teodor Graur, Albert Kaan, Aurora Király, Alexandru Marinete, Constantin Mîrzea, Papuc Alexandru, Cosmin Paulescu, Ana Petrovici Popescu, Sever Petrovici Popescu, Maria Pop Timaru, Alexandru Ranga, Bogdan Rață, Elena Scutaru, Marcel Scutaru, Ștefan Sergiu Siminic, George Tănase, Irina Tănase, Mihai Zgondoiu, Marian Zidaru, Victoria Zidaru.

#syzygy în sculptură reprezintă o abordare holistică a expresiei artistice, în care se acordă atenție deosebită relațiilor dintre diferitele elemente pentru a crea un întreg unitar și de impact. Artiștii se străduiesc adesea să atingă syzygy pentru a evoca un sentiment de completitudine și satisfacție estetică în experiența privitorului în fața sculpturii.

Acest concept (syzygy) a devenit un model de investigație în abordarea practicii artistice, în care o uniune a contrariilor poate ajunge la o rezolvare incomodă, prin asta ajungând la mesaj, la catharsis. Practica din domeniul artelor vizuale utilizează materiale diferite care se opun unele altora, creând forme eterogene. Această acțiune transformatoare are ca rezultat un dezechilibru: din care rezultă forțe opuse de energie și schimbări. Fără această acțiune, aceleași structuri s-ar amesteca inevitabil în omogenitate. Astfel, la nivel material, rezistența produce o claritate necesară – printr-o forță nevăzută. Aceeași forță opusă este vitală pentru modurile de schimb interdisciplinare, spre un dinamism rezistent și colaborativ.

Extinzând această idee, am putea vedea sizigia ca acțiune între artist și operă sau între creator și creație. Recunoscând acest lucru ca fiind un factor cheie al transformării, rolul artistului ca producător poate fi redefinit ca facilitator, permițând materialelor să contribuie la procesul de realizare. În fond Syzygya sau Consensus omnium este doar “o prejudecată miraculoasă și incomprehensibilă”, spune Réka Csapó Dup.

#syzygy – Una dintre problemele centrale ale funcționalității LLM-urilor (”modele de limbaj gigant”), greșit numite IA-uri în acest stadiu, este cea a interpretării banalului simbol #. Mai exact, oscilația software-ului în interpretarea tonului intenționat, dacă acesta este obiectiv sau cinic. În cazul ZSB-ului, ajuns la a patra ediție, lucrurile sunt simple, vorbim de o continuitate și de ceva care, iată, leagă. Dacă în ediția anterioară propusă de Réka Csapó Dup, acesta re-situa în același spațiu stări „afective”, acum continuarea grilajului de legătură se referă la conjuncția sau opoziția care întrolocă mai multe corpuri cerești, ghidându-ne stări și ființări.

Accentul este pus, astfel, pe relația dintre mai multe corpuri, de ceea ce se întâmplă între ele și ceea ce se creează departe de marginile reperabile ale sistemului. Asta se manifestă într-una dintre tendințele pronunțate domeniului artistic actual, rolul artistului de creator redefinit ca unul de facilitator. Vorbim de artiști, în multe cazuri de cupluri de artiști – ca astfel conjuncția să fie completă – care adesea lucrează mai puțin cu obiectele și autonomia impusă a materialelor, cât cu economia generală a expoziției, spune Horațiu Lipot.

După deschiderea expoziției de sculptură contemporană #syzygy, va avea loc și premierea câștigătorilor concursului de modelaj Sculptori pentru Viitor, organizat cu sprijinul Institutului Cultural Român, concurs dedicat elevilor talentați de la liceele Dimitrie Paciurea și Nicolae Tonitza. La concurs au participat 10 elevi de la cele două licee de profil și au avut ca temă modelarea unui portret. Tinerii sculptori și-au realizat lucrările sub îndrumarea lui Nicolae Stoica, profesor la Liceul Dimitrie Paciurea și a lui Cristian Pentelescu, profesor la Liceul Nicolae Tonitza. Lucrările tinerilor artiști sunt jurizate de artiștii Elena Scutaru, Alina Aldea și Iștoc Ionel și vor fi expuse în curtea Combinatului Fondului Plastic, în fața Liceului Dimitrie Paciurea.

Programul evenimentului va continua cu ateliere interactive, organizate în parteneriat cu Asociația Forumul Artelor Vizuale. Astfel, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, publicul este invitat să ia parte la atelierele Combinat Colorat, în cadrul cărora vor fi prezentate și discutate filme de artă, dar și să descopere și să exploreze lumea fascinantă a fotografiei pinhole.

Weekendul 13-14 aprilie, începând cu ora 15:00: Biografia Cuplurilor de Artiști prezintă poveștile a două cupluri de artiști – unul real, altul imaginar și felul în care partenerii se oglindesc unii pe ceilalți în situații extreme, în care unul își poate asuma munca și arta celuilalt. Moderator: Ioana Marinescu.

Weekendul 20-21 aprilie, începând cu ora 15:00: Short Film Breaks prezintă 19 filme de scurtmetraj înscrise în competiția festivalului Short Film Breaks.

Weekendul 27-28 aprilie, începând cu ora 15:00: Workshop Pinholeday#ZSB, la care trainerul Alexandru Patatics, invită publicul să facă fotografie pinhole cu sculpturile din expoziție (obiecte volumetrice), fotografii ce vor fi procesate într-o cameră obscură instalată în locație.

În data de 18 aprilie, cu ocazia Zilei Internaționale a Monumentelor și Siturilor, în colaborare cu Institutul Național al Patrimoniului, va avea loc masa rotundă intitulată Nevoia digitizării 3D a monumentelor și siturilor. O recomandare obligatorie a Uniunii Europene, o dezbatere ce are ca scop aducerea în prim-plan a importanței protejării și conservării patrimoniului cultural național prin digitizare. Experți ai patrimoniul cultural, istorici, lectori universitari și privați se reunesc sub umbrela recomandării obligatorii a Uniunii Europene, subliniind necesitatea și beneficiile digitizării 3D a monumentelor și siturilor.

Ziua Internațională a Sculpturii – eveniment instituit de Centrul Internațional al Sculpturii din Statele Unite ale Americii, ce se sărbătorește anul acesta pe data de 27 aprilie, va fi marcată în cadrul evenimentului Zilele Sculpturii București cu lansarea catalogului expoziției #syzygy, alături de o degustare de vinuri oferită de Cramele Recaș și alte surprize oferite de organizatori.

Evenimente conexe:

În vederea colaborării internaționale ale evenimentelor organizate de Uniunea Artiștilor Plastici din România, invitații – Fundația BUNA din Bulgaria – vor face o scurtă prezentare a Festivalului Internațional de Artă Contemporană din Varna, unde așteaptă și artiști din România. Prezentarea va avea loc în cadrul vernisajului expoziției de sculptură contemporană #syzygy, începând cu ora 19.00.

11 aprilie, OPEN DOORS vă așteaptă pentru a 7-a oară să explorați o selecție diversă de lucrări de artă create de artiști locali și internaționali.

PROGRAM: ateliere deschise 18:00-21:00 / expoziții 18:00-22:00 / Combinatul Fondului Plastic, Băiculești 29

Programul expozițional OPEN DOORS 7:

Sector 1 Gallery, Garden of Forking Paths

Garden of Forking Paths reunește 13 artiști emergenți ce aparțin noii generații, care lucrează în diferite regiuni din România, dar și în Republica Moldova.

Nicodim Gallery, Moffat Takadiwa: Vestiges Of Colonialism

Vestiges of Colonialism, a treia expoziție personală cu Nicodim și prima la București, se confruntă cu ceea ce Takadiwa consideră a fi nevoia urgentă de a elimina rămășițele colonialismului în Africa și de a vindeca continentul de traumele pe care le-a lăsat în urmă.

ArtSafe, Beaver – „Gray Area”

UNAgaleria, CONEXIUNI 2.24

Expoziția de grafică și sculptură a studenților de la Facultatea de Arte Vizuale și Design din cadrul Universității Naționale de Arte „George Enescu” din Iași. Proiectele expoziționale ale tinerilor artiști, realizate în parteneriat la Iași și la București, oferă noi dimensiuni ale creativității și relațiilor interumane, reflectate în dialogul expresiv și vibrant al tinerilor artiști.

Atelierele deschise publicului: Bianca Mann și Cătălin Bădărău // Victoria Zidaru // Marian Zidaru & more to be announced soon.

Eveniment creat de COMBINAT. Un proiect The Institute, prezentat de UniCredit Bank.

03-30 aprilie, Galeria Simeza, expoziție Costel Iacob „Scrinium Curiositatum”, curator Corina Gabriela Duma

Program expoziție: 12:00-18:00 // blv. General Gheorghe Magheru 20

26-28 aprilie, Expoziție de sculptură Centrul Cultural H.D.U., Intrarea Iulia Hașdeu nr. 3

Zilele Sculpturii București își dorește să devină un eveniment de referință pentru scena artei contemporane naționale și internaționale. Prin expoziții, conferințe și dezbateri, ateliere și concursuri, creăm premisele unei colaborări pentru patrimoniu – între instituțiile publice și organizațiile profesionale, între public și creatorii de artă, între artiștii consacrați și generațiile emergente, și oferim o platformă de promovare internațională a sculpturii românești.

Expoziția #syzygy poate fi vizitată în fiecare zi între orele 12:00 și 18:00. Intrarea este liberă.

Evenimentul este organizat cu sprijinul Ministerului Culturii.

Sub egida International Sculpture Center/ #ISDAY