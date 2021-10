Ciolacu: Îl anunţ pe dl Cîţu că am depus plângerea penală pentru cum a împărţit banii către primării

Marcel Ciolacu, a anunţat, luni, că PSD a depus plângere penală împotriva Guvernului Cîţu pentru modul cum a alocat bani din Fondul de rezervă către primarii PNL și UDMR, „uitând” de cei ai PSD.

Totodată, primarii PSD vor ataca în contencios-administrativ Hotărârea de Guvern respectivă, pentru a fi anulate de instanța judecătorească.

„Hai să lămurim cu rectificarea bugetară (…) este pe lege, nu a făcut-o Cîţu după capul lui, cum am păţit acum. Acolo e o lege şi este o schemă de calcul, deci nu poţi să invoci rectificarea, e un drept legal, banii îi primeşti în funcţie de anumiţi parametri. Cum a împărţit banii – îl anunţ pe domnul Cîţu că am depus plângerea penală, fiindcă în fundamentarea Ministerului Dezvoltării scrie pentru ce trebuie daţi aceşti bani, scrie municipiul Motru, ce situaţie are municipiul Motru, cât de greu îi e municipiului Motru, de aceea trebuie o hotărâre de Guvern pentru împărţirea acestor bani. Vreau să vă spun că municipiul Motru, cu toate că e în fundamentare, ca un exemplu de localitate care trebuie salvată, ca şi comunitate, a primit zero lei. (…) A fost depusă plângerea penală”, a declarat liderul PSD, Marcel Ciolacu, într-o conferinţă de presă.

Întrebat dacă plângerea a fost depusă la DNA sau la Parchetul General, el spus: „Toţi primarii din ţară ai PSD vor face plângere în contencios”.

Referindu-se la faptul că liderul PNL, Florin Cîțu, a declarat că „primăriile PSD, care sunt cele mai slabe şi încasează cel mai puţin, au primit cei mai mulţi bani pentru că sunt primării care nu sunt performante, nu colectează venituri la buget și așa mai departe; ipocriziile astea trebuie să se mai termine”, Ciolacu a precizat:

„Domnul Cîţu, după cum vedeţi, la jignirile pe care le aduce autorităţilor PSD, cred că este exclus un dialog. Continuă să îşi justifice deciziile prin jigniri. Îmi pare rău, eu nu pot comunica cu un astfel de om politic”.