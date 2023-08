Clotilde, urmărită penal după ce a fost reclamată de fostul primar penal Tudorache

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 au declanșat urmărirea penală a primăriței Clotilde Armand, marți, după ce au audiat-o la solicitarea Agenției Naționale de Integritate (ANI), însă ea susține că a făcut totul legal dar a fost reclamată de fostul primar Daniel Tudorache (PSD), anchetat de DNA, pentru mită.

Ancheta a început încă de anul trecut, când inspectorii ANI au reclamat la Parchet faptul că Clotilde Armand a fost găsită în incompatibilitate şi conflict de interese.

Concret, Armand s-a autopropus în funcția de manager al unui proiect cu fonduri europene pentru implementarea unor măsuri anticorupție în Primăria Sectorului 1, fiind prima instituție care are un astfel de program.

Procurorii o acuză acum că s-a folosit de funcție pentru a obține venituri ilegale în sumă de peste 18.000 de lei. Infracțiunea se pedepsește cu până la 5 ani de închisoare..

Clotilde Armand susţine însă că totul a fost făcut legal.

„Am venit la parchet la solicitarea domnului procuror pentru a lămuri situația de la ANI, bazată pe plângerea lui Dan Tudorache. Mi s-a adus la cunoștință calitatea de suspect, înțeleg că aceasta este procedura. Cum că aș fi fost remunerată ilegal cu 3.000 euro într-un proiect european în care am implementat măsuri anticorupție la Primăria Sectorului 1. Un proiect care a fost finalizat cu succes, la sfârșitul lunii mai: 60 de funcționari publici au participat la cursuri de formare /instruire în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității, a fost creat un registru al riscurilor de corupție la nivelul administrației locale din Sectorul 1, au fost elaborate proceduri operaționale privind managementul riscurilor de corupție și stabilirea măsurilor preventive anticorupție la nivelul Primăriei Sectorului 1 și au fost derulate campanii de conștientizare privind riscul expunerii la faptele de corupție. Primăria Sectorului 1 a fost una dintre primele administrații locale din România care a obținut certificarea pentru sistemul de management anti-mită. Așa cum am mai spus, am respectat legea în cazul proiectului pe fonduri europene și am contestat în instanță raportul ANI. Am încredere în Justiție”, a declarat Clotilde Armand, la ieșirea din sediul parchetului.