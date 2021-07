Directorul ARSVOM, Daniel Manole (numit de Bode), plasat în arest la domiciliu. STENOGRAME cu negocierea șpăgii în contracte de la Transporturi

Judecătorii Tribunalului Constanța au respins cererea DNA de arestare preventivă a lui Daniel Manole, directorul Agenției Române pentru Salvarea Vieților Omenești pe Mare (ARSVOM) și a 4 patroni de firme reținuți, miercuri seară, de procurorii anticorupție din Constanța.

Toți cei 5 inculpați au fost plasați în arest la domiciliu, în dosarul de trafic de influență, luare de mită și constituire de grup infracțional în cadrul Ministerului de Transporturi.

Este vorba despre Daniel Manole – șeful ARSVOM, Petru Ogrinji – administratorul firmei SC Suszi SRL, Cristian Antohi -administratorul SC Tehnorex International SRL, Valeriu Iorga -administratorul SC Blue Line SRL şi Macovei Ion – SC Concif Baza de Aprovizionare SRL.

Precizăm că Manole a fost numit la șefia ARSVOM în anul 2020, în timpul Guvernului Orban, când ministru al Transporturilor era Lucian bode, actualul ministru de Interne.

Manole a fost revocat din funcție după ce a fost plasat în arest la domiciliu pentru șpaga de 2 milioane de lei, reprezentând un „comision” de 3% din contractele încheiate fraudulos pentru achiziționarea de către ARSVOM a 4 nave (3 de salvare și una de depoluare).

Între timp, au apărut în presă stenogramele din dosar.

Mai întâi, G4Media a publicat stenogramele cu o convorbire a senatorului PNL George Stângă și președintelui Consiliului Județean (CJ) Prahova, Iulian Dumitrescu, înregistrată de procurorii DNA chiar în biroul actualului ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă.

Cei doi îi cereau lui Drulă să îi păstreze în funcție pe șefii ARSVOM și Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați – așa cum rezultă din propunerea de arestare preventivă transmisă de procurorii DNA Tribunalului Constanța consultată de G4Media.ro.

Procurorii arată, în propunerea de arestare, că intervenția celor doi liberali ar fi avut loc la rugămintea liderului PNL Constanța, Bogdan Huțucă, dar și pentru ca senatorul Stângă să demonstreze că are influență politică și pentru ca să câștige astfel conducerea PNL Galați, potrivit susținerilor lui Stângă și Iulian Dumitrescu.Senatorul Stângă: „Aș vrea să te rog frumos să îmi prelungești mandatele celor doi directori…, sunt luna asta amândouă și la AFDJ și la APDM și principalul lucru, ți-o spun din tot sufletul, pentru mine este raționamentul politic, că eu am alegeri interne în partid și nu mi-ar conveni să…, adică nu zic că aș pierde alegerile la Galați, dar nici un aș avea o situație foarte confortabilă dacă mi-aș pierde oamenii de acolo. Câteva zile mai târziu senatorul Stângă revine insistent: Stângă George-Cătălin: Domnule ministru, fac ce vrei tu! Ajută-mă cu ăsta 4 luni. Ține-mi-i patru luni și după aia îți promit că nu mai vin pe la tine pentru ei. Faci tu ce consideri.

Drulă Cătălin: Te referi la APDM și la AFDJ?

Stângă George-Cătălin: Da. Drulă Cătălin: Păi…., ți-am spus că soluția pentru mine este să le prelungesc mandatele, da nu e patru luni, este două luni prelungirea Patronul unei firme „de apartament” se plânge la un fost general SIE că nu se înțelege cu Drulă Dumitru Ciobanu, fost general SIE în anii 90, apare și el în stenogramele DNA referitoare la traficul de influență. Astfel, potrivit înregistrării, administratorul uneia dintre firmele „de apartament” care intermediau tranzacțiile cu nave îi spune fostului general SIE că întâmpină probleme la Drulă și că ”este o problemă cu acest om care e un câine” și pentru care trebuie ”găsită o soluție”: „(…) dar este totuși o problemă cu acest om, care nu pot să spun că-i om, e un câine, acest Drulă, și trebuie să găsim o soluție pentru el”. În cadrul urmăririi penale din dosarul de luare de mită, trafic de influență și constituire de grup infracțional organizat, procurorii DNA au montat tehnică de supraveghere audio-video și în biroul ministrului Transporturilor Cătălin Drulă și au surprins mai multe discuții. Din dialoguri pare că senatorul PNL și președintele CJ Prahova sunt interesați mai degrabă de investițiile care urmează să fie derulate de cele două instituții din subordinea Ministerului Transporturilor. Intervenție la omul lui Dragnea de la Curtea de Conturi Într-o altă discuție interceptată de anchetatori, care se poartă între Daniel Manole (șeful ARSVOM) și afaceristul Ion Macovei, acesta din urmă se arată îngrijorat de controlul a două angajate ale Curții de Conturi Constanța. Acestea voiau să vadă contractul de achiziție dintre firma intermediară a lui Macovei și SC Suzsi SRL, cea care câștigase licitația cu Ministerul Transporturilor. Pentru a se asigura că nu are probleme, afaceristul îi solicită directorului din Ministerul Transporturilor să intervină la șefii Curților de Conturi din Constanța și București pentru a opri controlul celor două angajate. Ulterior acestei discuții dintre Manole și Macovei, șeful Curții de Conturi Constanța, Ioan Bobe, este chemat la București de către Bogdan Stan, consilier la Curtea de Conturi București și unul dintre șefii lui Bobe de la nivel central. Stan îi dă asigurări afaceristului că dacă acțiunea de influențare a angajaților nu va da roade, atunci oricum procesul-verbal întocmit de echipa de auditori nu poate pleca mai departe fără aprobarea sa. Imediat, afaceristul îl sună pe șeful ARSVOM și zl anunță că a rezolvat intervenția asupra Curții de Conturi Constanța. Două zile mai târziu, Bogdan Stan și Ioan Bobe, șeful Curții de Conturi Constanța, încep să caute soluții pentru a opri controlul subordonatelor lui Bobe de la Constanța. Bogdan Stan a fost un apropiat al lui Liviu Dragnea. El a fost numit de premierul Sorin Grindeanu șef la ANAF și ulterior a fost revocat din funcție de Mihai Tudose, care intrase în conflict cu Dragnea. Și aceste stenograme apar în propunerea de arestare trimisă de procurorii DNA la Tribunalul Constanța. Discuție de la 1 martie 2021: „Manole Daniel.: Alea au luat-o razna, adică deja îmi cer contractul lui Suzsi, cine mai … Contractul lui Suzsi cu șantierul, cu cine mai are el contract, ordinele de plată pe care … Macovei Ion.: Bine, eu cred că ar trebui să, să, să vorbești cu omul ăla. Du-te mâine și vorbește cu el și, dacă nu, să găsim soluție. În situația asta vorbim în fiecare zi și nu se întâmplă nicio chestie. Și cu cât vorbim mai mult, e o prostie. M.D.: O să trec mâine dimineață să vorbesc cu el … M.I.: Păi nu, du-te și spune-i și spune-i: domle, dacă considerați că se poate, dacă nu este … Adică poți să ceri și sfatul lui, trebuie să vină și de la București de la cutărescu către ăl cel mare? Adică să ceri un sfat de la el. Dacă-ți spune sfatul, așa da, nu mai avem … Eu așa m-am gândit de dimineață. Adică nu putem să lăsăm două pițicancă (exprimarea a fost redată așa cum apare în stenongrame, n.red.) să facă pițicancăle (așa apar în stenograme, n.red.) ce vor ei. A doua zi: „M.I.: Consideră problema … Consideră problema rezolvată că știa despre ce este problema și omul care îl are el în subordine, aici, în București, a zis că sună și mâine ne vedem cu el și aș dori ca mâine să văd … Să-mi spui dacă e ceva schimbat M.D.: Dacă e mâine ceva schimbat? M.I.: Cu fetele, da. Acuma el intră într-o ședință și, după aceea, sună. Dar du-te și tu dacă ai zis că mergi și … Da?” Ulterior acestei discuții, șeful Curții de Conturi Constanța, Ioan Bobe, este chemat la București de către Bogdan Stan, consilier la Curtea de Conturi București și unul dintre șefii lui Bobe de la nivel central, conform documentului consultat de G4Media. Tot atunci, Stan îi dă asigurări afaceristului că dacă acțiunea de influențare a angajaților nu va da roade, atunci oricum procesul-verbal întocmit de echipa de auditori nu poate pleca mai departe fără aprobarea sa. Afaceristul pune mâna pe telefon și îl anunță pe șeful ARSVOM că a rezolvat intervenția asupra Curții de Conturi Constanța: „Deci e în regulă! Asta mare (șeful Curții de Conturi Constanța, n.red.) nu adjunctul, că nu am acceptat eu, va fi mâine, până în 12 aici, îi spune ce trebuie să facă și se rezolvă și după aceea te sună el și te cheamă la el și problema e rezolvată. Ăla marele! (…) dar mâine e la București… neinteligibil… direct: problema trebuie să fie rezolvată. Și când te cheamă îi spui, îți spun eu mâine când mă văd cu tine”, se arată în propunerea de arestare. Două zile mai târziu, Bogdan Stan și Ioan Bobe, șeful Curții de Conturi Constanța, încep să caute soluții pentru a opri controlul subordonatelor lui Bobe de la Constanța: Bobe Ioan: Acum mă grăbesc să ajung la videoconferința de la 12, să ajung… și mă întâlnesc cu fetele alea și mă gândeam poate după ne auzim într-un fel. Stan Bogdan: Auzi, da, sună-mă pe Whatsapp pe ăla… dar ideea este în felul următor: mă dacă aveți vreo neclaritate asupra vreunei spețe, cereți încoace la departamentul coordonator un punct de vedere. Și vă dăm noi un punct de vedere. Bobe Ioan: Ok, am înțeles. Stan Bogdan: Că departamentul meu e… Bobe Ioan: Da, perfect, gata, am înțeles! Stan Bogdan: Că dacă tot aveți acolo nelămuriri, știi… și dacă și noi la rândul nostru avem nelămuriri o dăm la juridic și vedem exact, adică … Bobe Ioan: Perfect, așa facem! Stan Bogdan: Cel puțin că avem o imagine corectă. Bobe Ioan: O opinie clară! Stan Bogdan: Da, exact! Bobe Ioan: O dăm, o dăm acolo să dăm o speță și mai e o situație legată tot de departamentul coordonator pe OCPI, pe salarizarea aia, care unii au făcut… Stan Bogdan: Aia, salarizarea aia, stai puțin, las-o puțin, deci dacă poți să stai puțin cu controlul în stand-by, poți să îmi soliciți dacă vrei, pentru că eu am dat, a mai venit și altă Cameră de Conturi cu aceeași speță, aia cu sporuri zici, nu? Bobe Ioan: Da, da! Stan Bogdan: Am dat-o la Comisia Unitară. Și aștept acum de la Comisia asta de Aplicare Unitară, să vedem ce ne dau ei. Și după ce ne dau ei, că probabil trebuie să dea și pe site, pe urmă o să știe toată lumea cum o aplicăm, știi. Bobe Ioan: Nici nu știu cum să… să prelungesc un pic controlul? Stan Bogdan: Păi prelungește atunci, da. Sau suspendă-l, fă-i ceva, noi oricum am dat o circulară, cred că ai intrat în posesia ei, să nu închideți rapoartele de control până nu… Bobe Ioan: N-a ajuns…N-a ajuns la mine. Stan Bogdan: Aia cu centralizarea n-a ajuns la tine? Bobe Ioan: Nu știu! O să caut, caut și vorbim. Oricum ne auzim după videoconferință, ne auzim și pe tema ălora, cu clarificări un pic, da? Să vedem ce… 10% șpagă este „cifra clasică”, dar se propun „3% ca „să nu exagereze” G4Media publică și alte stenograme care apar în cererea DNA Constanța de arestare prevetivă a celor 5 inculpați. În una dintre ele, un consilier din Ministerul Transporturilor negociază cu afaceristul Macovei procentul pe care să-l împartă din contractul navelor ce urmau a fi achiziționate fraudulos.

Procurorii arată în document că afaceristul Ion Macovei (aflat acum în arest la domiciliu) îi spune lui Mădălin Matica, consilierul secretarului de stat Ionel Scrioșteanu, că s-a înțeles cu reprezentanții companiei estoniene care furniza navele să primească 5% din profitul estonienilor stabilit la 25%, adică aproximativ 300.000 lei pentru o navă. Lui Mădălin Matica i s-a părut prea mică suma raportată la valoarea contractului, mai ales că suma urma a fi împărțită între șapte persoane, arată procurorii DNA în documentul consultat de G4Media.

Cei doi vorbesc despre „6-7 oameni” cărora trebuiau să le comunice chestiunea discutată, iar omul de afaceri înaintează un procent de „3% ca „să nu exagereze”. Consilierul din Ministerul Transporturilor îi răspunde că 10 este „cifra clasică”, iar omul de afaceri îl contrazice spunându-i că „una e să mă duc la drumuri și una să fac o navă”, diferența fiind că „la drumuri spui că pui asfaltul de 10 și îl pui de 8 și furi”, se arată în documentul anchetatorilor.

Macovei Ion: Avem șase – șapte oameni de discutat, io n-am putut să deschid, io vroiam să vorbesc cu fiecare în parte, io personal. Am discutat (neinteligibil) părerea pentru mine, deci io așa sunt, io nu iau o decizie că nu pot să iau o decizie io , singur. Și discuția este ce să, ce să discutăm cu ei. Acolo au un adaos comercial prea mare, estonienii, vreo 25%, și ce să discut cu ei. Un contract care merge pe 2023, a început din 2019 și se termină pe undeva pe acolo. Și cu cele două nave, mă rog. Și io am purtat o discuție așa, să văd cât poate ei, ce poate, indiferent că situația mea financiară este proastă, dar nu vreau să iau io o decizie și, când mă întorc să mă pun la masă cu șase oameni sau șapte, câți suntem în echipa asta, să spună de ce n-ai făcut chestia asta. Și atunci, io m-am dus ieri acolo, am discutat cu trei – patru – cinci oameni, bă, spuneți și voi părerea voastră, am discutat și cu alții și ai rămas ultimul să discutăm noi doi. Cum o vedem noi, să nu sărim, nici să facem oamenii ăia arici, nici să avem probleme. Adică lucrurile sunt produse, nu vrea să se întâmple nicio chestie, nu vreau să fie nimic efectiv, nu vreau să am probleme pentru că aici sunt niște lucruri care vin împotriva mea sau împotriva ta, mai târziu sau mai devreme, nu. Noi, dacă o facem, o facem corect. Și acuma aș dori și părerea ta s-o ascult un pic.

…………………………………………………………………………………………….

Matica Mădălin: 25 este din prețul de cost al lui, sau cum este?

Macovei Ion: Atâta rămâne, între 22 și 25

Matica Mădălin: Rămâne dar el și-a pus deja profitul acolo, nu poți să-l mai pui pe om, pe estonian, să muncească degeaba.

Macovei Ion: Nu, nu, ăsta este câștigul lui care după aceea, de acolo trebuie să-și ia și el profitul, și așa mai departe, și cheltuieli, și toate problemele că are angajați, și toate chestiile astea. De exemplu, dacă un contract de, ăăă, să-ți dau un exemplu, de 26 de milioane o navă, ca idee, și are 20% profit, este cât, cinzeci …

Matica Mădălin: Cinci milioane.

Macovei Ion: Cinci milioane de lei. Cinci milioane de lei să ceri ceva … Deci io vreau să … Nu vreau să se închidă, oamenii sunt foarte asta dar trebuie să avem o discuție corectă și asta cu el. Că așa se lucrează. Adică nu depinde de mine și de tine, aici depinde de alți oameni, grei, care stau la masă și atuncea io vreau să iau și părerea, că aicea de partea tehnică discutăm, decizia decide alții, io trebuie să mă duc astăzi să vorbim cu ăștia de … Io, părerea mea, io am spus un 3%, să nu exagerez. Și costurile care sunt ale produsului, și să rămâne cât rămâne și să împărțim egal. Asta e a mea. A lor a fost mult mai mare care nu cred că merge. Între 5 și 10 …

Matica Mădălin: 10 era, ăăă, 10 e clasic, aia e cifra clasică.

Macovei Ion: E una să mă duc la drumuri și una să fac o navă, deci n-ai (neinteligibil), că la drumuri spui că pui asfaltul de 10 și îl pui de 8 și furi. (neinteligibil) iei mașină, iei Mercedes făcut la standard

…………………………………………………………………………………………………

Macovei Ion: Cum să facem (neinteligibil) dacă este la Economie, cine e în Ministerul Economiei?

Matica Mădălin: Virgil. Nu, la Economie e Năsui.

Macovei Ion: Ăla-i tot USR.

Matica Mădălin: Din ce am înțeles, e mai dus ca Drulă.

Ulterior, cei doi par să nu se înțeleagă asupra procentului, dacă acesta trebuie calculat din profitul societății contractante sau din valoarea totală a contractului. La un moment dat, după o serie de calcule, consilierul concluzionează că suma rămasă fiecăruia dintre persoanele implicate este doar 70.000 de euro, iar omul de afaceri îi răspunde că pot ieși din schemă, dar nu este de acord să schimbe condițiile de calcul după ce au fost stabilite deja cu compania estoniană:

Macovei Ion: Scrie așa, hai să luăm ca și 26 tu cum vrei să mergem aicea, între 3 și 5 la sută scoate din profitul (neinteligibil) n-ai cum să faci. Deci vorbim de profit.

Matica Mădălin: Și asta cât …

Macovei Ion: Nu știu, n-am făcut un calcul, adică e (neinteligibil) să vorbesc cu tine acuma, nu? Deci nu poți să zici domle, din profit (neinteligibil) la sfârșit. E atâta. Nu poți să discuți cheltuiala cu banii care i-a dat el, cum să iei asta, adică le bagi tu?

Matica Mădălin: Nu, se ia 5 sau 10 la sută din valoarea contractului.

Macovei Ion: Din toată valoarea?

Matica Mădălin: Păi normal că iei din toată valoarea.

Macovei Ion: Adică din banii care-i investește omul sâ-ți dea ție bani înapoi?

Matica Mădălin: Nu, el are o lucrare, el are un profit de 20%, ai zis că-l are de 20-25 la sută. Tu ceri 5% la lucrări.

Macovei Ion: Nu, discuția purtată este să discutăm din profitul rămas. Nu vorbim de valoare. Io nu fac așa ceva, nu suntem în România. Stai puțin, io bag 70% din banii mei, să-ți dau io ție bani la banii mei, să-ți bag 3 nu știu cât… Nu se discută, discutăm, oamenii a venit aici și a discutat de profit, asta a fost discuția de prima oară.

Matica Mădălin: Deci ei au 20 – 25% profit din ce? Din valoarea mare.

Macovei Ion: Din valoarea mare.

Matica Mădălin: Da.

Macovei Ion: Și noi, din 25 din valoarea mare, trebuie să discutăm … Dar aici, din 25 care sunt câștigul, unde pleacă stânga, unde pleacă dreapta, unde pleacă cutare, unde pleacă cutare. Deci nu discutăm de valoare. Deci eu, oamenii am vorbit și au spus noi avem 25% . (neinteligibil) ăsta este, discuția este asta, io am câștigul ăsta. Cum s-o punem? Deci aici, în 25%, este estonienii dar mai este o firmă în România care trebuie să, care îi reprezintă, care cel puțin rămâne acolo 5 sau 7 la sută din profit, n-au participat ei. Este firma românească care ei au dat firma lor și dăm marfa la românească și românească a făcut acolo . Eu spun să zic domle, din profitul care-l aveți, rămâne la o firmă din Constanța cât spuneți dumneavoastră și rămâne și nouă 5%. Noi atâta vrem, (neinteligibil) cinci.

Matica Mădălin: Da, dar când spui 5%, înseamnă 5% din valoarea mare, dar te referi la profitul lor, nu 25% din profitul lor. (neinteligibil)

Macovei Ion: Îți spun ce am discutat la început: din profit, împărțit la fiecare în parte. Deci, din profit, nouă ne rămâne 5%. Dacă faci, să luăm, un calcul. Să faci tu, oamenii bagă niște bani, și dacă spun că 26 de milioane ori 5% este 1.300.000, notează acolo, și dacă fac 26 de milioane ori 25% ori 5% este 325.000. Cine îți dă ție de șapte ori mai mult? Să ai parte pe banii care i-a făcut ei. Adică oamenii discută din profit, nu discută din banii care i-a făcut din total contract. Adică asta a fost discuția cu ei de la început, nu acuma o schimbăm noi. Discuția este din profit. Dar și la drumuri se ia din profit, nu din banii care bagă ei.

Matica Mădălin: Din valoare contract, de-asta zic, că uite, ajungi dintr-un contract în valoare de 26.000.000 lei, da, ajungi la 325.000 lei, pe care-i împarți în 7 și constați că (neinteligibil) a fost mai scumpă ultimele două (neinteligibil).

Macovei Ion: Păi cât, măi, că io am cheltuit mai mult decât scoatem, dar problema este alta, că noi discutăm în momentele astea din … Deci discuția când au venit oamenii ăștia și m discutat cu ei, deci a fost discuție de profit, nu a fost discuție de total contract.

Matica Mădălin: Păi și (neinteligibil) ăștia 325.000 înseamnă cât, 70.000 euro.

Macovei Ion: Păi nu știu exact, nu am făcut calculul, am luat-o ca idee, să discutăm noi doi. Io ți-am spus că sunt (neinteligibil), și munca și toate chestiunile astea.

Matica Mădălin: (neinteligibil) ți-am zis, și la drumuri, și la tot ce se vorbește, când se vorbește… Să zicem Tivilichi, că Tivilichi are la (neinteligibil) 3% …

Macovei Ion: Ce s-a discutat când au venit nu este mult, adică nu trebuie să mă convingi pe mine, că io nu schimb direcția, asta e ce s-a discutat de la început când a venit oamenii. Deci oamenii au fost foarte fermi și (neinteligibil), aicea nu este nici drumuri, nu este nicio chestie, este o mașină care câștigul pentru mașina asta este 25%, profitul care este îl împărțim cum vreți voi. Rămâne aici 7, rămâne acolo 3, rămâne acolo 5, adică nu poți schimba oamenii care investesc să-ți dea ție parte. Adică, dacă fac așa, i-ai luat tot profitul. Deci, dacă faci … Hai să facem un calcul.

Matica Mădălin: Nu era, îi iei 5%, că el are 25% profitul

Macovei Ion: Păi stai măi, dacă faci 26, 26 ori 25%, ascultă, notează acolo, are 5.200.000. Și ai 1.400.000 dacă faci chestia asta, cine îți dă și de unde? Și mai ia încă o firmă în România și pleacă cu ditamai Navrom-ul ăsta (?). Când a fost discuția cu ei … Bun, cum să procedăm? Discuția purtată cu ei este din profit. Asta a fost stabilit. Adică știe toată lumea că a fost din profit înainte să intre, cum este acuma ce (neinteligibil).

Matica Mădălin: Nu știu.

Macovei Ion: Păi trebuie să știu, atunci, dacă nu discutăm, ok, nu discutăm.

Matica Mădălin: Ți-am zis, te duci în momentul ăla, deja când spui 7 oameni, 6 – 7 oameni, cum spuneai tu, 325.000 de lei …

Macovei Ion: Sunt 7, câți sunt acolo, vedem, alții a mai luat, alții nu știu cum, vedem, găsim o soluție.

Matica Mădălin: (neinteligibil) 325.000 de lei care înseamnă 70.000 de euro…

Macovei Ion: Eu mă duc la ei să vorbesc cu ei ca să stabilim problema, deci mâine trebuie să mă văd cu ei.

Matica Mădălin: Pentru 70.000 de euro …

Macovei Ion: Domle, nu mai facem, asta e, ieșim din situația asta, ok, ieșim afară, nu o mai lungim și cu asta-basta, ce discutăm? (neinteligibil)undeva, ok, ce am făcut, ce am făcut, trebuie să stăm așa?

Omul de afaceri se plânge consilierului din Ministerul Transporturilor despre costurile mari pe care le-a implicat schimbarea a trei miniștri din 2019 în prezent (Lucian Șova, Rovana Plumb și Răzvan Cuc, n.red.) și îi propune consilierului să facă o expertiză care să ateste că a îndeplinit lucrarea la ”costurile cele mai ieftine”. Macovei îi mai explică lui Matica și faptul că intrarea în posesia banilor presupune costuri cum ar fi comisioanele de retragere a numerarului, impozitul pe dividende, iar consilierul îi spune că el îi poate furniza facturi pentru servicii de consultanță.

Macovei Ion: Este o discuție normală (neinteligibil), e o discuție de mașini aici, un preț poți să scoți la o lucrare totală și una este la mașină. Mașina asta s-o aduc în România costă 75.000 de euro. Care este profitul tău? 10 lei. Din 10 lei, dă-mi și mie 2 lei. Lucrarea este altceva, la lucrare (neinteligibil), fac un act adițional.

Ce să fac la mașină, nu ți-a făcut nimica, este o altă problemă, situație. Nu amestecăm una cu alta. Adică asta a fost discuția de când a venit ei în România, de când am avut cu ei discuții, nici nu te-am cunoscut pe tine când am avut discuția asta, n-am știut că ne întâlnim nici măcar într-o zonă…

A fost 3 oameni, s-a făcut 8, și n-am nicio problemă, funcționăm așa. Dar nu se schimbă în timpul mersului discuția asta, discuția asta. Adică chiar la discuțiile astea din 2019 nu ne-am cunoscut, io vroiam să îți spun despre ce este adevărul și mai vreau să-ți spun: există oportunitate să o gândesc cu tine, noi doi, dacă mă duc pă, ăăă, să nu fim deranjați, între 3 și asta. Aici vreau să mă bat io și mi-e teamă că, dacă spun așa, să nu fie ok. Dar la un moment dat îi prind într-un colț care pot să fac altceva și nu mai am 7 oameni la dispoziție, câștigă 3 oameni și directorul care este.

Ăsta este un mers care este … Din 2019 au ieșit trei miniștri, voi nu știți ce cheltuială a fost, mie nu-mi place socoteala. Io, dacă stau să mă gândesc, 1.000.000 trebuie să-mi iau banii întâi și spun la fiecare în parte băi fraților, am dovezi că am cheltuit 7 lei.

Matica Mădălin: Asta e.

Macovei Ion: Și cu sistemul ce fac? Mă dă afară? Nu. Asta este închisă, un subiect închis, dar mâine sunt conștient că fac o chestie care mă duc cu ea într-o zonă în care nu mai sunt 7, sunt 3. Adică nu este de tine, nici de tine, este o chestie care a plecat din discuția din 2019. Știi, toți oamenii ăștia, nu poți să schimbi acuma să zică (neinteligibil), așa ceva nici nu mai discută să stea la masă.. Adică așa a fost discuția purtată, (neinteligibil), n-am făcut o prostie să nu discut, nu, a fost pe cât este cutare, facem chestia asta, ăsta este sistemul la noi. Deci io dacă fac una, nu se discută la nivel de asta, se discută la nivelul ăsta.

Împărțim profitul, ți-aduc documentele, faceți expertiză să vedeți că nu vă mint, sunt costurile cele mai ieftine, ăsta este câștigul, care alții scot, dacă face în Olanda sau dacă faci la un alt… Aaa, de exemplu, dacă faci în România, mi-a scos Giurgiu câștig 17%. Costuri mult mai mari. Adică costuri mult mai mari. Dar ei au zis nu, deci costurile sunt aici.

Deci problema asta trebuie să, că este un reprezentant în România care trebuie să rămână aici, din profit, nu putem să discutăm suma asta, a fost discuția de dinainte, și noi discutăm chestia asta. Adică dacă o firmă ia 7%, care toate tranzacțiile și toate astea participă cu la sută, ce faci tu ca și (neinteligibil). Io am luat părerea fiecăruia, altul a spus 7, altul a spus 8…

…………………………………………………………………………………………………..

Macovei Ion: 5% a fost din profit, deci a fost discuție din profit dar nu la sută din … Și acuma vreau să știu io de la tine dacă mergem pe 3 sau mergem pe 5.

Matica Mădălin: Io știu, din punctul …

Macovei Ion: O firmă din profit, ia 7% firma care îi reprezintă în România, din profit, din cei 25% , 7 rămâne aici. Cât ne rămâne?

Matica Mădălin: 18.

Macovei Ion: 18. Și din 18 să cerem și noi 5, rămân cu 13.

Matica Mădălin: 13.

Macovei Ion: Ok. Aici trebuie să ne gândim. Profitul e 25%, rămâne le firmă 7%, luați voi 13, rămâne la noi 5.

Macovei și Matica stabilesc și cât să comunice în cadrul unei conversații telefonice, nu mai mult de 1 minut pentru că dialogul ”nu se duce la satelit”, dar și platformele pe care să facă acest lucru în funcție de nivelul de criptare, menționând Whatsapp și Signal:

Matica Mădălin: Aicea ai dreptate. Pe de altă parte, știi că în momentul (neinteligibil), aveam un timp scurt să reacționez…

Macovei Ion: Da, domle, dar într-un minut, într-un minut…

Matica Mădălin: (neinteligibil)

Macovei Ion: … să vorbim la telefon, într-un minut. Nu depăși minutul ăla, e mai bine așa. Deci într-un minut nu preia tot pe WhatsApp sau pe …

Matica Mădălin: De-alea lungi.

Macovei Ion: Nu, nu, discuția într-un minut pe WhatsApp și cele două care sunt …

Matica Mădălin: Signal și …

Macovei Ion: Signalul. Deci până într-un minut . Trebuie să intre într-o bază de date și, dacă intră în baza de date, atuncea înregistrează, într-un minut nu se duce la satelit, deci nu intră în baza de date, adică nu te … Deci, dacă depășești un minut, atunci înregistrează și minutul care este în curs. Dacă ai terminat până într-un minut, (neinteligibil) nu funcționează. Bă uite, vreau să fac asta, stai, închid și io, uite asta, pac-pac. Ai înțeles?

Matica Mădălin: (neinteligibil) tehnologie (neinteligibil) 5 secunde?

În aceeași discuție, afaceristul Macovei îi mai reproșează consilierului Matica faptul că nu îi dă informații exacte din instituție, pe care ar trebui să le predea mai departe liberalilor Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova, și deputatului George Stângă, conform documentului consultat de G4Media. Macovei îi mai spune lui Matica faptul că nu discută direct cu președintele Consiliului Județean Prahova, ci printr-un intermediar pe care îl numește ”Viorel”.

Cei doi vorbesc și despre schimbarea directorului Direcției Navale din Ministerul Transporturilor, Gabriela Murgeanu, dar și posibilii succesori ai acesteia, iar Matica Mădălin consideră că nu ar trebui ca ei să cedeze fără luptă funcția respectivă.

În aceeași discuție, Matica îi spune omului de afaceri Macovei că vor fi scoase la licitație mai multe lucrări, una dintre ele fiind extinderea bazei militare de la Mihail Kogălniceanu.

Pe de altă parte, Macovei îi povestește lui Matica despre discuțiile purtate de Iulian Dumitrescu și George Stângă cu ministrul Cătălin Drulă, precum și faptul că președintele CJ Prahova va merge cu Daniel Manole (șeful ARSVOM la acea vreme, revocat după ce a fost arestat de procurorii DNA pentru luare de mită, n.red.) la ministrul Drulă.

Afaceristul îi spune consilierului că următoarea afacere pe punctul de a se realiza este o dragă maritimă în valoare de 27 de milioane de euro, investiție a Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, iar procentul stabilit de cei doi este de 5% din valoarea totală a contractului.