Grup de lucru la CSM pentru Legile Justiției. Predoiu: „Continuă dezbaterea publică”

Acum, Predoiu susține că „nu există o problemă de voință politică a Ministerului Justiției legată de desființarea Secției speciale. Am argumentat de ce e nevoie de desființarea SIIJ, am atras atenția că șansele de desființare a SIIJ sunt zero, viața a confirmat că cele două proiecte în acest sens depuse în Parlament au fost respinse de PSD. Am răspuns și părții mai radicale din presă care cere desființarea SIIJ”.

Întrebat despre faptul că există asociații de magistrați care au spus că martie 2022 este un termen prea îndepărtat pentru finalizarea proiectelor de modificare a Legilor Justiției, ministrul Predoiu a declarat: „Vom vedea cum evoluează dezbaterea, dacă vedem că avem un consens rapid evident că nu vom face un exercițiu de birocrație să așteptăm până în aprilie, vom acționa în măsura în care avem acest consens. E un termen generos, el poate fi scurtat dacă avem consens în sistemul judiciar”.