Tăriceanu, achitat de ÎCCJ pentru infracțiunile de abuz în serviciu şi uzurpare de calităţi oficiale

Continuă seria de achitări la Instanța Supremă, iar Tăriceanu scapă basma curată din al doilea dosar!

Fostul preşedinte al Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a fost achitat, marți, de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ), în dosarul privind săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu şi complicitate la uzurpare de calităţi oficiale.

Este al doilea dosar în care Tăriceanu scapă de condamnarea penală. În primul, instrumentat de procurorii DNA Brașov, el a fost acuzat de mărturie mincinoasă în privința retrocedării ilegale a Fermei Regale Băneasa și a 47 de hectare din pădurea Snagov, cu un prejudiciu de 145,5 milioane de euro.

De data aceasta, Tăriceanu a fost trimis în judecată de subalternii procurorului general Gabriela Scutea, de la Parchetul General, în decembrie 2020.

El a fost acuzat că, în perioada 2 martie 2017 – 2 septembrie 2019, în calitate de președinte al Senatului, nu a constatat şi nu a supus la vot în plenul Senatului încetarea mandatului de senator al lui Cristian Marciu (PSD), deşi acesta din urmă avea o decizie definitivă dată chiar de Instanța Supremă, încă din anul 2015, prin care a fost declarat incompatibil şi nu mai putea ocupa o funcţie publică, după ce a avut afaceri cu instituţii ale statului.

Astfel, Tăriceanu l-a ajutat pe Marciu „să folosească fără drept calitatea oficială de senator ce implică exercițiul autorității de stat, urmată de îndeplinirea actelor legate de această calitate” – adică să voteze legi.

În acelaşi dosar a fost achitat, luni, şi fostul senator Cristian Marciu.

„În baza art.16 alin.(1) litera a) Cod procedură penală, achită inc. Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton pentru săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu, prevăzută de art. 297 alin. (1) Cod penal. În baza art.16 alin.(1) litera b) teza I Cod procedură penală, achită inc. Popescu-Tăriceanu Călin-Constantin-Anton pentru complicitate la infracţiunea de uzurpare de calităţi oficiale, prevăzută de art. 48 alin. (1) Cod penal raportat la art. 258 alin. (1) Cod penal. În baza art.16 alin.1 litera b) teza I. Cod procedură penală, achită inc. Marciu Ovidiu pentru săvârşirea infracţiunii de uzurpare de calităţi oficiale, prevăzută de art. 258 alin. (1) Cod penal. În baza art.397 alin.(1) Cod procedură penală raportat la art.19 Cod procedură penală respinge acţiunea civilă privind pretenţiile formulate prin constituirea de parte civilă de către Matei Cristian. Cu apel termen de 10 zile de la comunicare“, se arată în hotărârea instanţei.

Decizia nu este definitivă, putând fi atacată cu apel de către anchetatorii Parchetului General – subalternii procurorului general Gabriela Scutea, care nu i-au convins pe judecători că Tăriceanu este vinovat.

Tărăgănare cu ajutorul lui Cazanciuc, la CCR

Amintim că, în momentul în care a aflat că procurorii îl anchetează, Tăriceanu a demisionat de la șefia Senatului, pentru a fi sprijinit de noul șef al acestui for, PSD-istul Robert Cazanciuc, să tărăgăneze judecarea dosarului.

Astfel, Cazanciuc a cerut Curții Constituționale a României (CCR), în luna mai 2020, să constate existența unui conflict juridic de natură constituţională între Senat și Parchetul General. Tăriceanu n-ar fi putut să ceară singur CCR să-i facă dreptate, din calitatea de președinte al Senatului, de aceea a renunțat la funcție.

CCR a decis abia după 5 luni că nu există niciun conflict de interese. Din acel moment, a trecut mai bine de un an până la sentința dată acum de instanța de fond.

2 ani de blocaj și în dosarul mitei de 800.000 de dolari

Tăriceanu mai are un dosar pe rol – cel în care DNA l-a trimis în judecată, în martie 2021, pentru luare de mită 800.000 de dolari în Dosarul Microsoft, pe vremea când a deținut funcția de prim-ministru.

El scăpase de urmărirea penală a procurorilor DNA, pe 3 iunie 2019, când majoritatea parlamentară PSD-ALDE a refuzat prin vot să îi ridice imunitatea, după 7 luni de amânare.

PSD sfidează în continuare DNA: Tăriceanu NU poate fi urmărit penal pentru șpagă! Tăriceanu era acuzat că a primit șpaga de la reprezentanţii unei companii austriece, pentru a încheia mai multe acte adiţionale la un contract comercial, banii fiind folosiţi pentru campania electorală. Firma la care fac referire procurorii este Fujitsu Siemens Computers, cea de al cărui nume a fost legat şi dosarul Microsoft, în care au fost implicaţi mai mulţi demnitari români.